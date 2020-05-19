Молдова предлагает проработать механизм вовлечения стран-наблюдателей к реализации проектов в ЕАЭС

Игорь Додон. Фото из архива

19 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон на заседании Высшего Евразийского экономического совета выступил с предложением проработать вопрос о механизмах и инструментах вовлечения стран-наблюдателей к реализации совместных программ и проектов в ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. "Мы видим, что все больше стран хотят присоединиться к этому новому и перспективному интеграционному проекту на просторах СНГ", - сказал Президент. Он напомнил, что Молдова два года назад получила статус наблюдателя в ЕАЭС, которым успешно пользуется, и хотела бы расширить свое участие в проектах и программах союза. В этой связи он предложил предусмотреть механизм такого участия для стран-наблюдателей. "Мы твердо намерены углублять наше взаимодействие с Евразийским экономическим союзом и расширять повестку сотрудничества. Речь идет об участии Молдовы в ряде общих программ и проектов государств - членов союза. Особый интерес представляют проекты сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС", - отметил Игорь Додон. По его словам, Молдова, например, готова подключиться к проектам в агропромышленной сфере не только в части прямых поставок продукции, но и путем создания совместных производств, формирования производственных цепочек. Высокий интерес страны к сотрудничеству с ЕАЭС связан с привлекательной экономической повесткой союза, с обеспечением в нем свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!