ОБСЕ должна удвоить усилия по противодействию общим угрозам и вызовам - глава МИД Беларуси

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ОБСЕ должна удвоить свои усилия по противодействию общим угрозам и вызовам. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на 25-м заседании Совета министров ОБСЕ 6 декабря в Милане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Несмотря на критическую ситуацию и эскалацию напряженности на пространстве ОБСЕ, а также тот факт, что попытки восстановления диалога пока не приносят успеха, Беларусь твердо уверена в необходимости фокусировки Организации на ключевых вопросах, имеющих четкую объединительную составляющую", - заявил глава МИД.

Именно следуя этой логике, Беларусь совместно с Секретариатом ОБСЕ провела конференцию высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" в октябре в Минске. "Мы намерены и далее развивать темы противодействия терроризму и антисемитизму, в том числе в рамках совместной повестки дня ОБСЕ и ООН, - заверил Владимир Макей. - Видим реальную практическую ценность в углублении взаимосвязанности, в том числе путем продвижения диалога между различными интеграционными процессами на пространстве ОБСЕ. Приветствуем нацеленность ОБСЕ на вопросы цифровизации".

Министр заметил, что сильный экономический мультилатерализм также поможет снизить интерес к разжиганию конфликтов.

"Беларусь остается нацеленной на поддержку любых конструктивных идей и усилий в рамках ОБСЕ, направленных на поиск общих знаменателей по всем трем измерениям безопасности, с тем, чтобы жизнь людей на пространстве ОБСЕ стала более безопасной", - резюмировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-