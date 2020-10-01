Осенняя сессия Палаты представителей начнет работу 2 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 2 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров - "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах".

На сегодняшний день подготовлены для рассмотрения в ходе четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва более 30 законопроектов. По мере готовности другие законопроекты также будут предлагаться для рассмотрения депутатами.-0-

Андрейченко: только путем взвешенных перемен и реформ можно обеспечить эффективное развитие Беларуси "Депутатский корпус должен использовать все правовые возможности для содействия выхода Беларуси из зоны общественно-политической и экономической нестабильности, противодействия в раскачивании ситуации в стране и расколу общества", - сказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.