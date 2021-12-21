Посол Беларуси: ЕС пытается с помощью санкций сместить руководство нашей страны

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз ведет гибридную войну против Беларуси и пытается с помощью санкций сместить руководство государства. Об этом посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев заявил в интервью датской газете Politiken, сообщает БЕЛТА.

"Наше население составляет 10 миллионов человек. В ЕС их полмиллиарда. С нашей стороны было бы глупо пытаться дестабилизировать Европейский союз. Больше похоже, что это ЕС ведет гибридную войну против Беларуси и пытается с помощью санкций сместить руководство нашего государства", - подчеркнул посол.

По словам Алексея Самосуева, нет никакой взаимосвязи между весенними санкциями ЕС и внезапным потоком мигрантов. Он подчеркнул, что на самом деле именно Европейский союз несет ответственность за поток мигрантов. "Очевидно, что это люди, которые покидают свои дома в разрушенных странах. И ясно, что не Беларусь вынудила их сделать это, а государства, которые воевали в их странах. Ни одного белорусского солдата не было в Сирии, Афганистане, Ливии, Ираке и так далее", - сказал дипломат.

Санкции ЕС в отношении Беларуси он назвал нецивилизованными. "Кризиса с мигрантами можно было бы избежать, если бы ЕС не заморозил средства на все наши с ЕС проекты по укреплению и охране границ и созданию центров содержания под стражей для нелегальных мигрантов и беженцев", - подчеркнул Алексей Самосуев.-0-