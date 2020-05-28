Посол Сербии назвал историческим вклад Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества

28 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич назвал историческим вклад главы государства Александра Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества. Об этом посол заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня огромная честь, что вы нашли время и приняли меня с прощальным визитом", - сказал в начале встречи Велько Ковачевич. В связи с этим Президент заметил: "С прощальным визитом - как посла. Как человек вы можете всегда приехать к нам".

Обращаясь к Александру Лукашенко, дипломат выразил мнение: "То, что вы и бывший Президент Сербии Николич, и нынешний Президент Александр Вучич сделали для укрепления и развития отношений Беларуси и Сербии, имеет историческое значение".

Велько Ковачевич и Александр Лукашенко

Сербия является единственной страной в Европе, с которой действуют двусторонний договор о свободной торговле и безвизовый режим. В 2019 году взаимный товарооборот составил $148,6 млн (100,4% к уровню 2018 года), экспорт - $80,6 млн, импорт - $68 млн.

В Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ. В числе успешно реализованных - проект по поставке для сербского МВД 33 пожарных машин на базе шасси МАЗа. Кроме того, ведется работа по организации поставок крупной партии автобусов и троллейбусов Минского автозавода для Белграда. В Беларуси зарегистрировано 10 организаций с участием сербского капитала.

Кроме того, Беларусь и Сербия хорошо взаимодействуют на международной арене.-0-

Беларусь навсегда останется в моем сердце Беларусь - удивительная и прекрасная страна, которая навсегда останется в сердце, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич после состоявшейся встречи с Президентом Беларуси.