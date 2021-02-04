Создан хороший задел для дальнейшего эффективного сотрудничества Беларуси и Узбекистана - Юсупов

4 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Создан хороший задел для дальнейшего эффективного развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Такую точку зрения высказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что между двумя странами сложились хорошие, дружественные отношения. По его словам, пандемия внесла некоторые коррективы в белорусско-узбекистанские связи, но после ее завершения сотрудничество пойдет на подъем.

Насирджан Юсупов завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. "Грустно расставаться с белорусской землей. Но приятно, что за почти три года работы здесь общими усилиями удалось создать хороший задел для того, чтобы в ближайшей перспективе нарастить двустороннее сотрудничество во всех сферах", - сказал он.

Дипломат констатировал, что между Беларусью и Узбекистаном хорошие связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 21 января 1993 года. Белорусское посольство открыто в Узбекистане в 1994 году, узбекистанское в Беларуси - в 2018 году.-0-

Посол Узбекистана уверен в хороших перспективах сотрудничества с Беларусью