Посольство Беларуси потребовало официальных извинений и разбирательств от Украины в связи с инцидентом в Днепре

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту в связи с инцидентом в Днепре. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии.

"В связи с тем, что мэрия украинского города Днепр не отреагировала на обращение посла Беларуси в Украине Игоря Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Бориса Филатова Государственный Флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", - рассказали в посольстве.

Там заявили, что белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права: принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике.

"Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем", - подчеркнули в посольстве.-0-