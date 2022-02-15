Постпреды СНГ сформировали повестку дня заседания СМИД в Душанбе

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня постоянные полномочные представители окончательно сформировали повестку дня заседания Совета министров иностранных дел, которое пройдет 8 апреля в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов ожидается, что это будет очная встреча глав внешнеполитических ведомств государств СНГ.

Мероприятие традиционно пройдет в узком и широком формате. "В узком - будут рассмотрены вопросы международной повестки дня, дата и место проведения очередного заседания СМИД. В широком формате предлагается обсудить 6 вопросов. Прежде всего, касающиеся реализации международного проекта "Молодежная столица СНГ", создания базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств в области туризма, определения перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств Содружества", - сказал Леонид Анфимов.

Также, как ожидается, на заседании Совета министров иностранных дел будут рассмотрены вопросы реализации в минувшем году плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества, программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств и внесении изменения в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств.-0-