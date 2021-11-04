Путин: Беларусь для России не просто ближайший союзник, а братская страна и народ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь для России не просто ближайший союзник, а братская страна и народ. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский лидер подчеркнул, что Беларусь для России является не просто добрым соседом и ближайшим союзником. "Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда", - заявил Владимир Путин.

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