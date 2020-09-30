Рачков: урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем. Такую точку зрения БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

Он отметил, что в Беларуси с тревогой следят за резкой эскалацией обстановки в Нагорном Карабахе. "Необходимо энергично поддержать все призывы к полному прекращению огня и боевых действий, влекущих жертвы с обеих сторон. Урегулирование кризиса возможно только мирным путем - не орудия, а дипломатия должна быть в арсенале обоих государств для предотвращения гибели людей, особенно мирных граждан", - уверен сенатор.

По словам Сергея Рачкова, Ереван и Баку одинаково близки Минску, независимо от членства в тех или иных международных структурах. Белорусский народ с глубоким уважением относится к народам этих стран и рассчитывает на их мудрость и благоразумие в понимании отсутствия альтернативы мирному разрешению конфликта.

"Минская группа ОБСЕ должна проявить активность в поиске мирного урегулирования ситуации, в первую очередь ее сопредседатели - Россия, Франция и США", - подытожил председатель комиссии.-0-