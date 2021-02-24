Российский политолог: интеграция в Союзном государстве должна максимально учитывать интересы обеих сторон

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция между Беларусью и Россией должна максимально учитывать интересы обеих сторон. Об этом заявил генеральный директор Института политических исследований (Россия) Сергей Марков в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению Сергея Маркова, некоторые политические силы в России, особенно связанные с олигархическими группировками, пытаются игнорировать белорусские интересы. "А мне кажется, интеграция может быть глубокой, если она максимально учитывает интересы всех сторон, в частности, Беларуси по сохранению своей социально-экономической модели. Чтобы не было так, что российские олигархи захватили огромные куски белорусской экономики, а потом начинали определять уже из Москвы, кто будет управлять Беларусью", - сказал политолог.

Он добавил, что этот момент необходимо учитывать при развитии интеграционных процессов на пространстве Союзного государства. Белорусы должны сами управлять своей страной и выбирать президента и парламент, подчеркнул Сергей Марков.

"Как мне кажется, Владимир Путин это сам вполне понимает и готов максимально учитывать", - выразил мнение руководитель института.-0-