Санкции никогда ничего не решали и не будут решать - Гайдукевич

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции никогда ничего не решали и не будут решать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.

"Санкции никогда ничего не решали и не будут решать. Это только усугубляет отношения между странами. Вообще от политики санкций в мировой практике необходимо уходить. Тем более мы видим везде двойные стандарты, геополитику. И уже само понятие международного права дискредитировано, к сожалению. Мы видим везде конфликты, война идет. И никто реальных мер для того, чтобы на планете был мир, не предпринимает", - сказал Олег Гайдукевич.

Парламентарий подчеркнул, что все проблемы внутри Беларуси должны решаться только самими белорусами, без вмешательства извне. "Никто не имеет права указывать нам, что, как и когда делать. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела ни одной европейской страны. Свои проблемы мы должны решать сами путем общенациональной дискуссии, политических реформ, - отметил он. - Что касается того, что ЕС не включил главу государства в санкционный список. ЕС не выгодно разрывать с нами отношения, не вести с нами диалог. Поэтому, невключение главы государства в санкционный список говорит о том, что Европа хочет продолжать с нами общаться", - добавил он.-0-