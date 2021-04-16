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16 апреля 2021, 09:39

Савиных: визит Президента в Баку станет одним из самых продуктивных за последние годы

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит главы государства в Азербайджан станет одним из самых продуктивных за последние годы. Уверенность в этом газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

"Визит Президента Беларуси в Баку, на мой взгляд, станет одним из самых продуктивных визитов на высшем уровне за последние годы. Уверен, что в ближайшее время мы увидим активное развитие взаимодействия по всем направлениям, в том числе в сфере промышленной кооперации, науки и образования. К уже устоявшимся направлениям нашего партнерства добавится совместная деятельность в области развития электротранспорта, - отметил парламентарий и обратил внимание на три новых аспекта переговоров. - Во-первых, Азербайджан приглашает белорусскую сторону к участию в программах восстановления Нагорного Карабаха. Причем делаться это будет на основе уникального белорусского опыта по созданию агропромышленных комплексов, которые хорошо зарекомендовали себя в нашей стране и за рубежом. Второй элемент - усилия Беларуси по привлечению Азербайджана к более тесному взаимодействию с Евразийским экономическим союзом. Несомненно, в ближайшие месяцы мы увидим более плотную работу Азербайджана на площадках ЕАЭС и Таможенного союза".

Также Андрей Савиных отметил предложение Президента Ильхама Алиева о возможном участии Беларуси в урегулировании разногласий и укреплении взаимодействия между Азербайджаном и Арменией. "Это важный новый элемент. Беларусь как страна с миролюбивой внешней политикой, которая строит свои отношения с партнерами на принципах добрососедства и взаимопонимания, действительно может внести существенный вклад в развитие контактов между Азербайджаном и Арменией, что в конечном итоге станет основой прочного мира в Закавказье", - резюмировал депутат.

С этим утверждением согласен и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. "Белорусский лидер четко понимает свою историческую роль, в первую очередь связанную с необходимостью обеспечения мира и согласия на постсоветском пространстве. Поэтому вопросы, касающиеся урегулирования ситуации, которая возникла между Азербайджаном и Арменией, и вопросы экономического сотрудничества, повышения благосостояния народов стали в ходе переговоров ключевыми", - считает эксперт.

Алексей Авдонин. Фото из архива
Алексей Авдонин. Фото из архива

По его словам, этим визитом Александр Лукашенко кардинальным образом поменял информационную повестку последних месяцев и даже целого года.

"Потому что пандемия привела к тому, что в большинстве случаев никто из глав государств друг к другу не ездил, были лишь краткие визиты представителей тех или иных ведомств. А нынешний визит, с одной стороны, открыл важный этап в активной миротворческой деятельности, с другой - в экономической. Беларусь с идеями развития экономических базисов, кооперации демонстрирует новый формат дипломатии будущего. Постпандемийного будущего. У нас нет времени для политики двойных стандартов, замалчивания и игры на определенных символах, - подчеркнул Алексей Авдонин. - Сейчас надо активно работать, говорить о тех или иных проблемах и объективно формировать цели и задачи в экономике, внешнеполитической, социальной, культурной сферах, которые дали бы нам возможность использовать имеющееся время по максимуму и добиться наивысшего результата. От лидеров государств, особенно в постпандемийный период, население ожидает ярких шагов и результатов, в первую очередь экономических, которые бы повышали уровень жизни. Это актуально и для Беларуси, и для наших братьев и сестер по Советскому Союзу". -0-

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