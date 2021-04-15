Об истинных друзьях, щепетильных вопросах и новой стадии кооперации. Подробности визита Лукашенко в Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 апреля посетил с визитом Азербайджан. Побывать в этой стране и обсудить с ее лидером Ильхамом Алиевым развитие двусторонних отношений глава государства собирался еще в конце прошлого года. Но визит пришлось переносить - ненадолго. "Истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя. Помешать этому не может ни одна пандемия", - заявит потом на переговорах Александр Лукашенко. Но обо всем по порядку.

Президент Беларуси стал первым зарубежным лидером, который посетил Азербайджан в этом году. И хоть из-за принятых в стране карантинных мер количество официальных мероприятий пришлось сократить и визит получил статус рабочего, повестка встречи глав государств оказалась насыщенной. И если судить о продолжительности переговоров и теплоте, с которой президенты отзывались о них, обсудить действительно надо было многое, и результатом стороны остались довольны.

На первую встречу со своим азербайджанским коллегой Александр Лукашенко направился сразу же по прилете в Баку. Она носила неформальный характер и длилась несколько часов. Общались президенты тет-а-тет, поэтому о том, что именно обсуждалось за закрытыми дверями, можно только догадываться. "Мы имели возможность пообщаться неформально, обсудить широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, региональную проблематику", - приоткрыл позже завесу тайны Ильхам Алиев, но вдаваться в подробности не стал.

Перед прилетом Александра Лукашенко ночным рейсом в Баку прибыла делегация белорусских министров. Перед встречей президентов они успели обсудить со своими азербайджанскими визави отраслевые вопросы и подписать коммерческие контракты. "Подписан контракт на поставку партии тракторов в количестве 550 штук, сумма контракта - около $9 млн", - рассказал министр промышленности Петр Пархомчик.

Тракторокомплекты будут отправлены на Гянджинский автомобильный завод, где собирают белорусскую технику. С 2007 года здесь собрано более 11,5 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц техники МАЗ, "АМКОДОР", "Белкоммунмаш" и "Гомсельмаш".

Возможно, в Азербайджане появится и производство белорусских электробусов. Страна хочет обзавестись пассажирским электротранспортом, но в планах не просто закупка техники, а создание своего предприятия. Поэтому сейчас уже ведутся тестовые испытания.

На следующий день, 14 июля, состоялись официальные переговоры. Главы государств встретились во дворце "Загульба", который расположился на солнечном берегу Каспийского моря. Кстати, прежде чем попасть на переговоры, делегациям пришлось и накануне вечером в гостинице, и утром во дворце сдавать тест на коронавирус. По нашим наблюдениям, на скамейку запасных никто отправлен не был.

По традиции встреча двух лидеров началась в узком составе, на нее лишь пригласили министров иностранных дел, а на протяжении всей беседы президентам открывался невероятно живописный морской вид. Наверное, это лучший фон для переговоров.

Ильхам Алиев, приветствуя гостя, отметил, что сотрудничество между странами успешно развивается как в политической сфере, так и в экономике. По его словам, белорусско-азербайджанским связям была придана такая динамика, что развитие идет по всем направлениям.

"У нас отношения совершенно свободны от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера", - заявил Президент Азербайджана.

"Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий: пандемии и прочего. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя. Помешать этому не может ни одна пандемия", - ответил Александр Лукашенко.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. По словам Александра Лукашенко, это хороший результат с точки зрения динамики. "Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям", - подчеркнул Президент.

В присутствии журналистов Александр Лукашенко решил коснуться, по его словам, и щепетильных вопросов, предложив углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья. "Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов", - сказал белорусский лидер.

Глава государства также предложил поддержку со стороны Беларуси в восстановлении затронутых недавним конфликтом территорий. "Мы вчера об этом очень долго говорили. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди ой сколько еще работы. Тяжелой работы, мирной работы, - отметил глава государства. - И вы должны знать, что в Беларуси - ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете".

Учитывая, что накануне у президентов состоялся неформальный пятичасовой разговор с глазу на глаз, торопить переговорный процесс они не стали. В это время министры могли поделиться с журналистами подробностями встреч со своими коллегами. Как рассказал глава Минсельхозпрода Иван Крупко, профильные ведомства Беларуси и Азербайджана в ближайшее время создадут "серьезную группу", чтобы отработать вопросы поставок продуктов питания, сотрудничества в сфере образования и создание совместных предприятий по производству ветеринарных препаратов. Направление не менее серьезное, чем промышленность: с 2016 по 2020 год объемы поставок белорусского продовольствия и сельхозпродукции увеличились с $6 млн до $30 млн.

Через некоторое время на переговоры были приглашены делегации, однако журналистам разрешили лишь визуально запечатлеть встречу в широком формате. Подробностями президенты делились уже позже - на встрече с представителями СМИ. Первым слово взял азербайджанский лидер: "Наши отношения проверены временем, имеют очень долгую историю. Между нами никогда не было никаких нерешенных вопросов".

По его словам, на переговорах сопредседатели межправительственной комиссии доложили о проделанной работе, были определены направления сотрудничества для диверсификации и увеличения товарооборота. Ни для кого не секрет, что сумма торговли между Беларусью и Азербайджаном часто зависит от объемов поставок нефти. Ильхам Алиев заявил, что в этом направлении сотрудничество будет только развиваться. Видимо, это был публичный ответ на прозвучавшее ранее предложение главы белорусского государства. "Думаю, мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут протестирован, проект взаимовыгодный. И мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в энергетической сфере, то есть не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ", - сказал Президент Азербайджана.

Стороны детально также обсудили участие белорусских компаний в восстановлении территорий, пострадавших в результате нагорнокарабахского конфликта. Эти регионы надо фактически отстраивать заново: возводить жилье, развивать инфраструктуру, создавать предприятия. Учитывая, что это в основном земли сельскохозяйственного назначения, белорусский опыт будет как нельзя кстати. Страна готова оказать содействие в строительстве агропромышленных предприятий, агрогородков и другой инфраструктуры, а также в обучении кадров, поставках промышленной и пассажирской техники.

Итогам конфликта в Нагорном Карабахе, действительно, было уделено много внимания. Это сложная тема, еще один тонкий вопрос в международной повестке дня для многих стран и не только этого региона.

Telegram-каналы накануне визита, как обычно, пытались нагнетать: кого же поздравит Президент Беларуси в этой ситуации? Глава государства не мог не отреагировать и дал четкий ответ. Как говорится, не подкопаешься.

"Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении - с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет".

Президент отметил, что его позиция хорошо известна всем: в этом конфликте он всегда был за людей. "Я всегда задавал вопрос: скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом? Им что, хорошо там? Так эту проблему надо как-то решать. А сегодня я действительно хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать больше, периода в их истории. Президент молодец, он сказал: "Мы хотим перевернуть эту страницу". Вот моя позиция, мое пожелание: дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов".

Причем Александр Лукашенко отметил, что разрешение конфликта - это только первый шаг, впереди огромная работа по восстановлению этих территорий.

Если честно, у Азербайджана на оживление этого региона могут уйти даже не годы или пятилетия, а десятилетия. Но успокаивает одно: эта страна готова к напряженной и длительной работе. На это будут выделены огромнейшие средства.

Возвращаясь к двусторонней повестке, глава государства рассказал, что во время переговоров 13 и 14 апреля стороны провели обстоятельную ревизию отношений. "Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу", - сказал он.

Во время переговоров много внимания было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации. Речь идет о трансфере технологий и открытии в Азербайджане новых совместных предприятий - для создания необходимых производств и новых рабочих мест. "Мы готовы подставить свое плечо и сделать это ответственно", - заявил Президент.

Большой потенциал для кооперационных связей белорусская сторона видит в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме, образовании. Хорошие перспективы видятся в углублении взаимодействия в научно-технической и военно-промышленной сферах. Глава государства заметил, что послом Беларуси в Азербайджан недавно был назначен бывший министр обороны Андрей Равков и вопросы ВПК он знает досконально.

Стороны также проанализировали, как развивается пандемическая ситуация в мире. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси начинается массовая вакцинация населения, для этих целей будут использовать созданные в стране по российским технологиям препараты. Однако весь объем произведенных вакцин Беларусь потребить не сможет, поэтому их готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан. "Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко признался, что во время переговоров обратился к своим министрам "по-мужски": "Каждый отсюда должен уехать с определенным объемом работы. Белорусский министр должен найти себе здесь работы, тем более Президент широко открыл дверь для белорусов, для их работы в этой стране".

Президент пригласил Ильхама Алиева с ответным визитом в Беларусь, добавив, что некоторые пункты программы его визита уже намечены. "Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашей страны", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в туризме, энергетике и нефтяной отрасли