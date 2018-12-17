Щеткина возглавила белорусскую делегацию на инаугурации Президента Грузии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инаугурация избранного Президента Грузии Саломе Зурабишвили состоялась в городе Телави 16 декабря. Белорусскую делегацию на церемонии возглавила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время визита в Грузию Марианна Щеткина провела рабочие встречи с премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел этой страны. Кроме того, состоялись переговоры с руководителями законодательных органов Азербайджана, Литвы, Польши и других стран. "Обсуждены вопросы торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

В церемонии инаугурации Президента Грузии приняли участие более 50 иностранных представителей.

В 2018 году грузинский Президент в последний раз избирался путем прямого всенародного голосования. С 16 декабря вступили в силу поправки в Конституцию Грузии, согласно которым страна перешла на парламентскую форму правления.-0-