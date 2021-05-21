Ситуация с ценами на продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры - Путин

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с ценами на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - отметил Владимир Путин.

Он добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. "У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара", - напомнил российский лидер.

По его словам, так же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции в случае необходимости.

Владимир Путин считает необходимым изучить вопросы о заключении Евразийским экономическим союзом соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией. Он напомнил, что такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром. "Считаем важным активизировать переговоры по аналогичным документам с Израилем и - вот Александр Григорьевич (Лукашенко. - Прим.ТАСС) предложил с Египтом, мы тоже это поддерживаем - скорее начать переговорный процесс с нашим крупным партнером Индией, внимательно изучить вопрос о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с другой большой страной - Индонезией, с нашим соседом Монголией", - подчеркнул российский лидер.

Он также сообщил, что товарооборот между государствами Евразийского экономического союза в первом квартале 2021 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на вызванные пандемией трудности. По его оценке, это очень хороший признак того, что ЕАЭС действует в правильном направлении, усилия приносят конкретный результат. "В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕАЭС, и, главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран", - заявил Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что особого внимания требуют вопросы укрепления единого рынка в ЕАЭС. Он пояснил, что речь идет в том числе об устранении ненужных барьеров и ограничений на пути торговли товарами. "Работа на этом участке ведется последовательно, целенаправленно. В результате, даже несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами - членами ЕАЭС в январе-марте текущего года увеличился на 17%", - сказал Владимир Путин.-0-