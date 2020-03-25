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Политика
25 марта 2020, 13:40

Сивец: на рассмотрении парламентариев находятся 62 законопроекта

Во время брифинга
Во время брифинга

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На рассмотрении в парламенте находятся 62 законопроекта, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в парламенте в работе находятся 62 законопроекта. Из них 18 уже приняты Палатой представителей в первом чтении, и, соответственно, велика вероятность, что многие из них во время работы весенней сессии будут в фокусе внимания членов Совета Республики, - сказал Сергей Сивец. - Что касается нашей комиссии, то в портфеле находятся 10 законопроектов, из них 4 приняты в первом чтении. Прежде всего это законопроект, касающийся изменений кодексов. Корректируются хозяйственный процессуальный, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях".

Новации, которые касаются корректировки этих кодексов связаны с развитием современных информационных технологий и использования нового инструментария в процессе ведения судебных заседаний. "В частности, предполагается более широкое использование форм и средств звуко- и видеофиксации и при этом сократить условия и порядок применения письменного протокола. Он останется, но будет существенно укорочен и будет носить вспомогательный характер по отношению к звуко- и видеофиксации", - отметил председатель комиссии.

Что касается законопроекта "Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности", его новация заключается в том, что вводится гражданская ответственность нотариуса. Он сейчас будет вынужден заключать договор страхования своей гражданской ответственности за возможное причинение вреда имущественным правам гражданина и юридического лица в связи с осуществлением нотариальной деятельности.

"Кроме того, изменяются подходы, связанные с регистрацией нотариальных бюро, а также расширяется линейка нотариальных действий, - подчеркнул Сергей Сивец. - Что касается проекта закона "О третейских судах", предусматривается, что они будут подлежать регистрации. При этом третейские суды сохранят некоммерческий характер своего устройства. Предполагается также привлечение в судебное разбирательство, которое будет предметом рассмотрения в третейском суде, третьих лиц. Но для этого будет требоваться единое согласие всех участников разбирательства".-0-

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"Мы рассчитываем, что 2 апреля эти два законопроекта поступят из Палаты представителей в Совет Республики, будут оперативно рассмотрены на заседании Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности и внесены для рассмотрения на сессии Совета Республики", - сказал Сергей Рачков.

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