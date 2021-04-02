Следующее заседание СМИД СНГ пройдет осенью в Минске

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести осенью в Минске. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня в Москве на расширенной части заседания СМИД СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

С учетом предложения Российской Федерации в повестку дня был внесен и рассмотрен дополнительный вопрос - о проекте обращения глав государств Содружества Независимых Государств к народам государств - участников СНГ и мировой общественности с связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны. Главы делегаций одобрили проект обращения глав государств, а также приняли решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел осенью, 14 октября 2021 года, в Республике Беларусь накануне заседания Совета глав государств СНГ.-0-