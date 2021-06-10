"Случай отключения разума" - посол Лукьянов прокомментировал инцидент с белорусским флагом в Риге

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов прокомментировал журналистам инцидент с белорусским флагом в Риге, передает корреспондент БЕЛТА.

Он признался, что сам инцидент и состав участников произвел на него шокирующее впечатление. "Это был чистый случай отключения разума", - сказал Евгений Лукьянов. Посол считает, что в современном мире взамен международного права, проверенного годами, появилась практика международных правил, которые уже другого качества, и их позволительно корректировать по ходу событий. "Иначе говоря, что хочу, то ворочу", - прокомментировал глава дипмиссии.

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