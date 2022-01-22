Совмещать посты Президента Беларуси и председателя ВНС будет можно только действующему главе государства

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмещение должностей Президента Беларуси и председателя ВНС будет возможно только для действующего главы государства. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.

Вопрос о возможности совмещать данные посты поднимался 18 января на совещании у Президента Беларуси по итогам всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений в Конституцию. На этот счет возникла дискуссия, в которой в том числе участвовала Ольга Чуприс.

"Для меня важно было дополнительно услышать мнение Президента по тому важнейшему вопросу, который поставил профессор Григорий Василевич. Поэтому я и уточнила, правильно ли я понимаю сказанное Президентом. Для того чтобы потом просить у него разрешения еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить его со специалистами, юристами, вынести на Конституционную комиссию и дальше предложить решение Президенту", - рассказала замглавы Администрации Президента.

По ее словам, когда обсуждался соответствующий вопрос, было несколько вариантов решения. Но однозначного мнения не было. "Ведь Президент однозначно говорил, что совмещения полномочий быть не должно. И на совещании он, кстати, сказал, что нам нужно решительно двигаться в направлении разграничения функций. Но после того, как мы обсудили этот вопрос дополнительно, услышав, в том числе, мнение Президента, пришли к выводу следующему: надо предоставить возможность Всебелорусскому народному собранию обратиться с предложением к Президенту занять должность председателя ВНС. И если, в свою очередь, Президент сочтет возможным занять эту должность одновременно с должностью Президента, то такая комбинация совмещения должностей возможна, - заявила Ольга Чуприс. - Но это касается только действующего Президента Республики Беларусь и касается переходного периода, когда нам необходимо предусмотреть дополнительные страховочные тросы. Когда нам необходимо выстраивать всю систему. И вот здесь как раз помощь Президента может оказаться необходимой. Вот почему, собственно, и была такая достаточно серьезная полемика или дискуссия".

Ольга Чуприс отметила, что Президент всегда прислушивается к различным мнениям: "По крайней мере, мне неизвестно о случаях, когда бы Президент кого-то ругал за высказанное мнение, пусть даже оно отлично от его позиции. Скорее, приветствуется конструктив, приветствуется полемика, если она здоровая".-0-

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