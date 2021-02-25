США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе - начштаба ОДКБ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 февраля 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:13 Служба национальной безопасности Армении призвала граждан соблюдать законность В мире
14:13 В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных для продажи В мире
14:08 Власти Украины предписали заблокировать более 400 сайтов В мире
14:06 Казахстан заинтересован в поставках белорусского сахара и технологиях его производства Экономика
14:01 Стартовал марафон видеопоздравлений к 100-летию БГУ Общество
14:01 Минобразования подписало соглашение с Благотворительным фондом Алексея Талая Общество
13:56 Эксперты отмечают снижение заболеваемости COVID-19 в странах СНГ Общество
13:51 Лобовое столкновение в Чаусском районе - предположительно, водитель уснул за рулем Происшествия
13:50 Холдинг "Белресурсы" в 2020 году нарастил чистую прибыль более чем на 30% Экономика
13:48 Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики В мире
13:43 Посещение налогового органа, почта и интернет - МНС о способах декларирования доходов Экономика
13:42 В Минске легковушка сбила девушку на пешеходном переходе Происшествия
13:41 В Минске со стороны Партизанского проспекта ограничен поворот на 2-й Велосипедный переулок Регионы
13:38 Более 730 государственных стандартов принято в Беларуси в 2020 году Экономика
13:32 В Дании у 60% заболевших коронавирусом выявлен британский штамм В мире
13:30 МНС рассказало, кому нужно подать налоговые декларации за 2020 год Экономика
13:29 Гродно стал новой молодежной столицей Беларуси Регионы
13:24 Лукашенко отмечает позитивную динамику в развитии сотрудничества с Кувейтом Президент
13:19 Водитель, сбивший вышедшую из трамвая девочку, приговорен к 2 годам с отсрочкой Происшествия
13:13 Петришенко: информационная война против нашей страны не закончилась Общество
13:09 В Минской области с начала года под колесами авто 15 человек погибли, 74 травмированы Происшествия
13:07 Более 6,5 тыс. надзорных мероприятий провел Госстандарт в 2020 году Экономика
13:00 Пашинян призвал жителей Еревана выйти на площадь для мирного гражданского собрания В мире
12:44 В Беларуси в 2021 году запланированы 180 конкурсов для молодежи Культура
12:34 Викторина для школьников по профориентации пройдет в БГУ Общество
12:31 Минздрав определил лучшие по качеству и культуре медобслуживания учреждения Общество
12:30 Вольфович: силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки Общество
12:20 В Беларуси хотят расширить список постоянных членов Совета безопасности Общество
12:15 Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса В мире
12:05 США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе - начштаба ОДКБ Политика
Все новости
Все новости
Политика
25 февраля 2021, 12:05

США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе - начштаба ОДКБ

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Соединенные Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую ухудшению стратегической стабильности и безопасности в Европе, о чем свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия на европейском континенте", - сказал Анатолий Сидоров.

Он привел данные, что согласно вступившему в силу в ноябре 2020 года "Соглашению о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны" предусматривается строительство на польской территории объектов военной инфраструктуры, обеспечивающих размещение до 20 тыс. американских военнослужащих. "Не исключается также передислокация на польскую территорию части формирований вооруженных сил США из Германии", - указал начальник Объединенного штаба ОДКБ. Кроме того, согласно соглашению, подписанному в октябре 2020 года между оборонными ведомствами США и Болгарии, на болгарской территории на постоянной основе будут размещены формирования Вооруженных сил США общей численностью до 2,5 тыс. военнослужащих, с возможным увеличением до 5 тыс. на ротационной основе.

"Продолжается поэтапное увеличение ударно-наступательных возможностей американской группировки, развернутой на территории Европы, - констатировал Анатолий Сидоров. - В Германии завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в Европейской зоне, а в рамках очередной ротации сил и средств, задействованных в операции "Атлантическая решимость", прибывшее соединение (1-я бронетанковая боевая бригадная группа) усилено подразделением реактивных систем залпового огня. Кроме того, уже традиционно на литовском полигоне Пабраде в непосредственной близости от государственной границы Беларуси размещен американский танковый батальон. Заслуживает внимания возобновление деятельности штаба 5-го армейского корпуса сухопутных войск США (Форт-Нокс, штат Кентукки), оперативная группа которого в ноябре 2020 года начала функционирование на территории Польши (Познань)". 

"Данные шаги отражают текущее направление внешней политики Белого дома, ориентированной на обеспечение глобального лидерства за счет использования фактора военной силы, что в конечном итоге будет и далее способствовать нарастанию напряженности в мире", - подчеркнул Анатолий Сидоров.  

По его словам, наряду с этим в Североатлантическом альянсе продолжается реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков готовности формирований объединенных Вооруженных сил НАТО к выполнению задач по предназначению, совершенствование интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, техническое переоснащение, внедрение новейших систем связи и передачи данных, усиление разведывательных возможностей и поддержание ядерного потенциала в готовности к задействованию. Кроме того, ключевое значение отдается разработке средств борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами с последующим симметричным размещением в Европе подобных вооружений, а также использованию околоземного пространства в военных целях.

"При этом основные направления деятельности НАТО формируются под непосредственным контролем Вашингтона, в результате чего подготовка к "сдерживанию российской агрессии" закреплена практически во всех доктринальных документах организации, принятых за последние пять лет, - указал начальник Объединенного штаба ОДКБ. - С целью их практической реализации уже сейчас в Центральной и Восточной Европе на ротационной основе дислоцируются более 12 тыс. военнослужащих объединенных Вооруженных сил НАТО, которые задействованы в операциях альянса "Усиленное передовое присутствие" и США "Атлантическая решимость" и миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

Сформированы штабы многонациональных дивизий "Север" (Латвия), "Северо-Восток" (Польша), "Юго-Восток" (Румыния). Согласовывается вопрос о развертывании штаба многонационального корпуса в Румынии.

Осуществляются мероприятия по заблаговременному накоплению вооружения, военной техники и материальных средств на передовых базах хранения в Польше, странах Балтии, Болгарии и Румынии. С целью приема войск и обеспечения их развертывания на территориях восточноевропейских государств - в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, а также в Латвии, Литве и Эстонии функционируют передовые координационные центры. Активно совершенствуется транспортная инфраструктура европейских стран, включая аэродромную сеть, военно-морские базы, крупные порты, автомобильные и железные дороги, прорабатывается упрощенный порядок пересечения границ воинскими формированиями и грузами". 

ОДКБ также отмечает значительную активизацию деятельности объединенных Вооруженных сил НАТО на восточных рубежах альянса. В частности, возросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной, разведывательной и базовой патрульной авиации в воздушном пространстве Болгарии, Польши, Румынии, стран Балтии и Украины, а также над акваториями Балтийского и Черного морей. Прорабатываются вопросы постоянного размещения на болгарских и румынских аэродромах самолетов базовой патрульной авиации государств альянса.

"Почти в два раза увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе с задействованием американских стратегических бомбардировщиков - носителей ядерного оружия, - продолжил Анатолий Сидоров. - При этом в сценарий большинства учений заложена отработка вопросов создания и применения крупных многонациональных группировок войск (сил), а также порядок переброски воинских формирований из Германии по северо-восточному (ФРГ- Польша - страны Балтии) и юго-восточному (ФРГ - Венгрия - Болгария) коммуникационным направлениям".

Примечателен тот факт, что несмотря на то, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 командование НАТО было вынуждено корректировать количество и масштабы совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, значительную часть из ранее намеченных учений все-таки удалось провести. Данный факт свидетельствует о намерениях руководства блока сохранить высокую боевую готовность войск на восточном фланге альянса. 

"Таким образом, реализация проектов по усилению ударно-наступательного потенциала Североатлантического альянса, а также расширение военного присутствия США в Восточной Европе, наряду с практической отработкой планов проведения наступательных операций в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, создают реальные предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в Восточно-Европейском регионе. При этом, учитывая общую антироссийскую направленность внешней политики большинства западных государств, стратегическое сдерживание России и ее союзников по-прежнему будет являться основным аргументом по обоснованию милитаризации государств - членов НАТО и организации в целом", - заключил начальник Объединенного штаба ОДКБ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ОДКБ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото КАЗИНФОРМ ОДКБ планирует перейти на единый стандарт вооружений
Фото из архива Наращивание странами Запада военного потенциала является угрозой для ОДКБ - начальник Объединенного штаба
Внешнеэкономический трек остается важнейшим приоритетом деятельности МИД - Макей
Объем оказанной в 2020 году консульско-правовой помощи в 3-4 раза превысил показатели предыдущих лет - Макей
Фото из архива Взаимодействие Беларуси с КНР стало основой вектора стран дальней дуги - Макей
Фото из архива Макей: внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены на защиту и укрепление суверенитета
Главное
Во время встречи Лукашенко: надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности
Макей: внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены на защиту и укрепление суверенитета
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1279 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов
Топ-новости
Лукашенко о внешних силах: не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь
Вольфович: силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки
Данилович: белорусам необходимо принять активное участие в опросе по определению даты Дня народного единства
Гродно стал новой молодежной столицей Беларуси
Петришенко: информационная война против нашей страны не закончилась
МНС рассказало, кому нужно подать налоговые декларации за 2020 год
Переезжаем в "Вену": квартиры в новом доме Minsk World – от 2600 рублей за метр
ОДКБ планирует перейти на единый стандарт вооружений
В Беларуси в 2021 году запланированы 180 конкурсов для молодежи
ИНТЕРВЬЮ: Интеллектуальная охрана границы - будущее уже наступило
До +8°С ожидается в Беларуси в выходные
Казахстан заинтересован в поставках белорусского сахара и технологиях его производства
В Минске со стороны Партизанского проспекта ограничен поворот на 2-й Велосипедный переулок
Выставка "Белорусская строительная неделя" пройдет в Минске 7-9 апреля
Ирина Жук обновила национальный рекорд в прыжках с шестом
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.