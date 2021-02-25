США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе - начштаба ОДКБ

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Соединенные Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую ухудшению стратегической стабильности и безопасности в Европе, о чем свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия на европейском континенте", - сказал Анатолий Сидоров.

Он привел данные, что согласно вступившему в силу в ноябре 2020 года "Соглашению о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны" предусматривается строительство на польской территории объектов военной инфраструктуры, обеспечивающих размещение до 20 тыс. американских военнослужащих. "Не исключается также передислокация на польскую территорию части формирований вооруженных сил США из Германии", - указал начальник Объединенного штаба ОДКБ. Кроме того, согласно соглашению, подписанному в октябре 2020 года между оборонными ведомствами США и Болгарии, на болгарской территории на постоянной основе будут размещены формирования Вооруженных сил США общей численностью до 2,5 тыс. военнослужащих, с возможным увеличением до 5 тыс. на ротационной основе.

"Продолжается поэтапное увеличение ударно-наступательных возможностей американской группировки, развернутой на территории Европы, - констатировал Анатолий Сидоров. - В Германии завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в Европейской зоне, а в рамках очередной ротации сил и средств, задействованных в операции "Атлантическая решимость", прибывшее соединение (1-я бронетанковая боевая бригадная группа) усилено подразделением реактивных систем залпового огня. Кроме того, уже традиционно на литовском полигоне Пабраде в непосредственной близости от государственной границы Беларуси размещен американский танковый батальон. Заслуживает внимания возобновление деятельности штаба 5-го армейского корпуса сухопутных войск США (Форт-Нокс, штат Кентукки), оперативная группа которого в ноябре 2020 года начала функционирование на территории Польши (Познань)".

"Данные шаги отражают текущее направление внешней политики Белого дома, ориентированной на обеспечение глобального лидерства за счет использования фактора военной силы, что в конечном итоге будет и далее способствовать нарастанию напряженности в мире", - подчеркнул Анатолий Сидоров.

По его словам, наряду с этим в Североатлантическом альянсе продолжается реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков готовности формирований объединенных Вооруженных сил НАТО к выполнению задач по предназначению, совершенствование интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, техническое переоснащение, внедрение новейших систем связи и передачи данных, усиление разведывательных возможностей и поддержание ядерного потенциала в готовности к задействованию. Кроме того, ключевое значение отдается разработке средств борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами с последующим симметричным размещением в Европе подобных вооружений, а также использованию околоземного пространства в военных целях.

"При этом основные направления деятельности НАТО формируются под непосредственным контролем Вашингтона, в результате чего подготовка к "сдерживанию российской агрессии" закреплена практически во всех доктринальных документах организации, принятых за последние пять лет, - указал начальник Объединенного штаба ОДКБ. - С целью их практической реализации уже сейчас в Центральной и Восточной Европе на ротационной основе дислоцируются более 12 тыс. военнослужащих объединенных Вооруженных сил НАТО, которые задействованы в операциях альянса "Усиленное передовое присутствие" и США "Атлантическая решимость" и миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

Сформированы штабы многонациональных дивизий "Север" (Латвия), "Северо-Восток" (Польша), "Юго-Восток" (Румыния). Согласовывается вопрос о развертывании штаба многонационального корпуса в Румынии.

Осуществляются мероприятия по заблаговременному накоплению вооружения, военной техники и материальных средств на передовых базах хранения в Польше, странах Балтии, Болгарии и Румынии. С целью приема войск и обеспечения их развертывания на территориях восточноевропейских государств - в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, а также в Латвии, Литве и Эстонии функционируют передовые координационные центры. Активно совершенствуется транспортная инфраструктура европейских стран, включая аэродромную сеть, военно-морские базы, крупные порты, автомобильные и железные дороги, прорабатывается упрощенный порядок пересечения границ воинскими формированиями и грузами".

ОДКБ также отмечает значительную активизацию деятельности объединенных Вооруженных сил НАТО на восточных рубежах альянса. В частности, возросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной, разведывательной и базовой патрульной авиации в воздушном пространстве Болгарии, Польши, Румынии, стран Балтии и Украины, а также над акваториями Балтийского и Черного морей. Прорабатываются вопросы постоянного размещения на болгарских и румынских аэродромах самолетов базовой патрульной авиации государств альянса.

"Почти в два раза увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе с задействованием американских стратегических бомбардировщиков - носителей ядерного оружия, - продолжил Анатолий Сидоров. - При этом в сценарий большинства учений заложена отработка вопросов создания и применения крупных многонациональных группировок войск (сил), а также порядок переброски воинских формирований из Германии по северо-восточному (ФРГ- Польша - страны Балтии) и юго-восточному (ФРГ - Венгрия - Болгария) коммуникационным направлениям".

Примечателен тот факт, что несмотря на то, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 командование НАТО было вынуждено корректировать количество и масштабы совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, значительную часть из ранее намеченных учений все-таки удалось провести. Данный факт свидетельствует о намерениях руководства блока сохранить высокую боевую готовность войск на восточном фланге альянса.

"Таким образом, реализация проектов по усилению ударно-наступательного потенциала Североатлантического альянса, а также расширение военного присутствия США в Восточной Европе, наряду с практической отработкой планов проведения наступательных операций в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, создают реальные предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в Восточно-Европейском регионе. При этом, учитывая общую антироссийскую направленность внешней политики большинства западных государств, стратегическое сдерживание России и ее союзников по-прежнему будет являться основным аргументом по обоснованию милитаризации государств - членов НАТО и организации в целом", - заключил начальник Объединенного штаба ОДКБ.-0-