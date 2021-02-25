ОДКБ планирует перейти на единый стандарт вооружений

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности планирует перейти на единый стандарт вооружений. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сидоров отметил, что тема совместимости вооружений актуальна для ОДКБ. "Без перехода и определения единых стандартов возникают проблемы с оснащением подразделений и в целом формирований Коллективных сил, - указал он. - И могут возникнуть проблемы при их боевом применении, управлении этими подразделениями. Поэтому таким серьезным итогом прошлого года явилось согласование со всеми государствами - членами организации проекта плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружений и военной специальной техники". Этот документ после завершения необходимых технических процедур будет представлен на утверждение главам государств ОДКБ.

"Все подразделения и воинские части должны быть оснащены совместимыми, современными образцами вооружений и военной техники", - подчеркнул начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Он добавил, что вооружения и военная техника всеми государствами ОДКБ будут закупаться друг у друга по внутренним ценам. "Мы немножко притушили коммерческую составляющую и выдвинули на первый план возможности реализации интересов по укреплению обороноспособности", - отметил Анатолий Сидоров.

Что касается формы одежды военнослужащих, то единых образцов в ОДКБ вводить не планируется. "Только на учениях мы будем использовать единые знаки отличия", - сообщил он.-0-

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