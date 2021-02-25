Стратегическое сотрудничество с Россией в минувшем году продолжило носить всеобъемлющий характер - Макей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией в 2020 году продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер. Важность этого отметил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на заседании коллегии МИД Беларуси по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2020 год, участие в котором принял премьер-министр Роман Головченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер", - обратил внимание глава МИД.

Он подчеркнул, что в период белорусского председательства углублялось сотрудничество ЕАЭС с другими региональными объединениями - СНГ, ШОС и АСЕАН.

"Мы продолжили выступать за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между ЕАЭС и ЕС", - отметил Владимир Макей.

Он также сказал, что традиционно конструктивный характер носило взаимодействие Беларуси с большинством государств СНГ и Грузией, нацеленное прежде всего на развитие прагматичного экономического сотрудничества.

"С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений. Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей", - отметил министр иностранных дел.-0-