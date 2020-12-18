Таджикистан предложил создать в СНГ единый список запрещенных террористических организаций

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств СНГ предложил создать в СНГ единый список террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории стран - участниц Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидер Таджикистана считает тревожной ситуацию с нарастанием глобальных угроз и вызовов безопасности. Он отметил, что страны СНГ сотрудничают по вопросам безопасности по ряду соглашений и являются союзниками в борьбе со многими угрозами. "Вместе с тем сегодняшние реалии требуют еще более тесной координации действии силовых структур и спецслужб наших стран по предупреждению и раннему пресечению угроз безопасности", - уверен Эмомали Рахмон. В этой связи он предложил лидерам СНГ рассмотреть вопрос о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории стран СНГ.

Президент Таджикистана также отметил важность принятия концепции развития СНГ. "На фоне пандемии мировое сообщество столкнулось с серьезными экономическими и социальными потрясениями, - сказал он. - Мировая экономика вошла в фазу глубокого социально-экономического и финансового кризиса. Над многими странами мира нависла угроза продовольственной безопасности и самого тяжелого за последние 75 лет гуманитарного кризиса. Создавшиеся условия диктуют необходимость принятия в рамках Содружества более действенных мер по совместному реагированию на гуманитарные и социально-экономические последствия пандемии". Особую значимость, по его мнению, имеет развитие торгово-экономического сегмента.-0-