ЦИК Беларуси провел первое заседание в обновленном составе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов сегодня провела первое заседание в обновленном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании глава Администрации Президента Игорь Сергеенко представил членам Избиркома нового председателя Игоря Карпенко. Он также выразил слова благодарности за долгую и активную работу на этой должности Лидии Ермошиной. "Нас всегда подкупали ваша уверенность, высочайший профессионализм и умение находить выход из самой сложной ситуации, никогда не поддаваться унынию, эрудиция, ум и, я бы сказал, искрометный юмор", - сказал Игорь Сергеенко.

Лидия Ермошина

Во время мероприятия был избран заместитель председателя ЦИК - им стал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, а также секретарь ЦИК. Эту должность на профессиональной основе заняла Елена Балдовская. Ранее она работала начальником управления организаций правового обслуживания главного управления юстиции Минского облисполкома.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря назначил Игоря Карпенко председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На этот пост его рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Вместе с председателем ЦИК были назначены пять членов комиссии: уже упомянутые Вадим Ипатов и Елена Балдовская, а также ректор Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Денис Дук, заместитель министра юстиции Сергей Калиновский и первый заместитель начальника главного управления юстиции Гродненского облисполкома Александр Южик.

Игорь Карпенко

17 декабря Совет Республики дал согласие на назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК. В этот же день состоялись выборы новых членов Центризбиркома. Тайным голосованием единогласно избраны Андрей Гуржий, Ольга Дорошенко, Елена Кунцевич, Александр Лосякин, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко.

Игорь Карпенко отметил, что необходимо проанализировать опыт нашей страны и зарубежный, для того чтобы выстроить национальную избирательную систему в интересах общества и суверенного государства.

"Я не понаслышке знаю эту работу, потому что работал в комитетах городской комиссии, долгое время участвовал в работе участковых комиссий в качестве депутата Палаты представителей. На этот пост я избирался дважды, поэтому весь избирательный процесс я видел и с другой стороны. И понимаю весь этот процесс, как он работает изнутри. Поэтому с опорой на новую команду, на членов комиссии, на аппарат все заинтересованные стороны избирательного процесса будут выполнять свою работу честно, добросовестно, в соответствии с нашей Конституцией и законодательством", - сказал новый глава ЦИК во время выступления в Совете Республики.-0-

Фото Оксаны Манчук