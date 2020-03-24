Цуй Цимин поблагодарил белорусов за доброе отношение к живущим в Беларуси китайским гражданам

24 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайская сторона благодарна белорусам за доброе отношение к живущим в их стране гражданам КНР. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня по итогам встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Он рассказал, что в Беларуси живут китайские студенты, строители, другие работники. "Они получают заботу, доброе отношение от белорусского народа и не чувствуют дискриминации, - подчеркнул глава дипломатической миссии. - Это также подтверждает то, что Китай и Беларусь построили по-настоящему всепогодную дружбу".

Посол особо подчеркнул личную поддержку китайского народа Президентом Беларуси Александром Лукашенко, по поручению которого дважды в Китай была срочно направлена гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом.

Цуй Цимин убежден, что благодаря совместным усилиям удастся победить временные трудности и уверенно двигаться вперед в развитии двусторонних отношений.-0-