Туров: страны Запада откровенно вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада откровенно вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси, заявил журналистам председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, как страны Запада в последнее время информационно и экономически оказывают давление и откровенно вмешиваются во внутренние дела России и Беларуси. Для нас очень важно эффективно, быстро и качественно подготовить все направления работы. Это возможности, новые точки роста для наших государств, в первую очередь для создания комфортной среды для наших граждан", - сказал Артем Туров.

Сегодня в Минске пройдет заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На заседании будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, будут утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий. Один из главных вопросов повестки - обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

"Наша главная задача - сформировать дорожную карту. У нас работают в рамках Парламентского собрания профильные комиссии, которые состоят из депутатов, представляющих Беларусь и Россию. Будет сформирована дорожная карта, в рамках которой будет выстроена системная работа. Для нас самое главное - сформировать четкий план, чтобы как можно скорее реализовать задачи, предусмотренные 28 союзными программами, которые в первую очередь направлены на интеграционные процессы и строительство Союзного государства", - добавил парламентарий.-0-