В МИД рассказали подробности встречи Макея с представителями гражданского общества Литвы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимость выстраивания конструктивного диалога между Беларусью и Литвой подчеркнута на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с представителями гражданского общества Литвы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Участники подробно обсудили актуальное состояние белорусско-литовских отношений, чувствительные вопросы и проблемные аспекты двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделено гуманитарной составляющей, развитию контактов в сфере культуры, между гражданами двух стран и представителями гражданского общества", - сказали в пресс-службе.
В МИД подчеркнули: во время встречи было высказано взаимное стремление к снятию преград на пути к нормальному межчеловеческому общению, способствующему развитию деловых контактов, решению насущных вопросов и росту благосостояния людей.
"Затронуты темы реализации совместных проектов на уровне общественных деятелей Беларуси и Литвы. Подчеркнута необходимость выстраивания конструктивного диалога между двумя соседними государствами как непреложное условие устойчивого развития всего региона", - отметили в министерстве.
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Делегаты представляют различные сферы жизни литовского общества, среди них есть политические, творческие деятели, руководители благотворительных организаций, представители блогерского сообщества. Программой визита запланированы переговоры с представителями белорусского гражданского общества, депутатским корпусом, а также встречи в государственных органах страны.-0-
Фото Максима Гучека