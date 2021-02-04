Визиты высокого уровня из Австрии, Швейцарии и Молдовы ожидаются в этом году в Беларусь

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Беларусь ожидаются визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии и Швейцарии, а также белорусские парламентарии планируют визиты в Египет и Сербию. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Палате представителей состоялось заседание Совета. Среди прочих рассмотрен план международного сотрудничества Палаты представителей Национального собрания на 2021 год.

Как отметил Андрей Савиных, Беларусь продолжит активную работу с международными парламентскими организациями, в которых наша республика является полноправным членом. Это Парламентское собрание Союза Беларуси и России, МПА СНГ, парламентские ассамблеи ОБСЕ, ОДКБ, Центральной европейской инициативы.

Продолжится активное сотрудничество по линии двусторонних связей с парламентами зарубежных стран. Из-за эпидобстановки эта работа будет вестись в том числе в онлайн-формате, что при нынешнем развитии технологий не мешает делать это на высоком уровне, подчеркнул Андрей Савиных. А также такой формат позволяет сокращать расходы на проведение мероприятий.

"Но онлайн-общение не заменяет прямые человеческие контакты и связи. Поэтому на 2021 год планируются и визиты парламентских делегаций, - добавил Андрей Савиных. - В частности, прорабатывается визит парламентской делегации Беларуси в Египет, Сербию. Мы ожидаем визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии, Швейцарии. Продолжатся контакты по линии двусторонних групп по связям с парламентами зарубежных стран".

При этом Беларусь продолжит поиск специфических приоритетов в международных контактах, тем для специального межпарламентского взаимодействия, проектов, в которых парламентарии "смогут оказать нужное стимулирующее воздействие". Для этого будут проводиться специализированные совещания с участием заинтересованных ведомств и экспертов, деловых кругов по поводу взаимодействия с различными регионами (Африки, Латинской Америки и т.д.). Также запланированы секторальные совещания и прочие мероприятия по конкретным направлениям экономики, развития регионов и пр.-0-

Фото Андрея Покумейко