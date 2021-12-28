Воинов: наши западные соседи не желают обсуждать проблемы за столом переговоров

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наши западные соседи не желают обсуждать проблемы за столом переговоров, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Необходимо отметить нежелание наших соседей обсуждать проблемы за столом переговоров. Их шаги в целом находятся далеко от того, что можно представить в качестве выхода из сложившейся ситуации", - сказал Олег Воинов.
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