Захарова: введение санкций накануне 22 июня - позор для ЕС

23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Введение Евросоюзом санкций против Беларуси накануне 80-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны - позор для ЕС. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В дни, когда весь мир вспоминает, как 80 лет назад нападение гитлеровской Германии на Советский Союз началось на западных рубежах Беларуси, сами собой напрашиваются вполне очевидные и трагические параллели, - сказала Мария Захарова. - И кстати говоря, они трагические для западного мира и в данном случае - для ЕС. Это позор".-0-