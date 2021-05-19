Зась: обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной

19 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Позитивных изменений в сфере глобальной безопасности не наблюдается, а обстановка возле границ государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности остается напряженной. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Станислав Зась сообщил, что на заседании в узком составе подробно обсуждались состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ.

"К сожалению, позитивных изменений в сфере глобальной безопасности не наблюдается, - констатировал он. - Обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается напряженной. Более активно задействуются наращивание военного присутствия и военной активности стран НАТО у границ восточноевропейской зоны ответственности нашей организации".

Говоря о Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ, генеральный секретарь отметил, что введение в зону нагорнокарабахского конфликта российского миротворческого контингента и продолжение переговорного процесса заметно улучшили ситуацию. "Мы видим перспективу установления там долгосрочного мира, - заявил он. - Уже не стреляют, но обстановка пока напряженная. В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. Это тоже стало темой обсуждения на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Мы приветствуем начавшиеся переговоры между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве России и достижение договоренности об отводе части подразделений со спорных участков территории. Отмечаем безальтернативность выполнения трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года".

Станислав Зась также приветствовал возобновление переговорного процесса и стабилизацию обстановки в зоне таджикско-кыргызстанской границы. В этом плане он отдельно отметил договоренности между президентами Таджикистана и Кыргызстана по урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащих в основе деятельности ОДКБ. "Отмечу, это существенно улучшило ситуацию в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, что особенно важно с учетом очень сложной ситуации в соседнем Афганистане. Начавшийся оттуда вывод войск США и натовского военного контингента, к сожалению, не дает надежду на достижение внутриафганского мирного урегулирования", - сказал генеральный секретарь.

"В такой сложной обстановке возрастает роль координации действий государств - членов ОДКБ в вопросах внешней политики", - подчеркнул Станислав Зась.-0-

Главы МИД ОДКБ приняли заявление к 75-летию приговора трибунала в Нюрнберге