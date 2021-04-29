Зась: против отдельных стран ОДКБ развернута масштабная информкампания по подрыву стабильности

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Против отдельных стран ОДКБ развернута масштабная информационная кампания по подрыву стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам прошедшего сегодня в Душанбе заседания Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе заседания мы подробно провели анализ военно-политической обстановки в мире и дали оценку ситуации, которая сложилась как в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, так и в прилегающих регионах, - сказал Станислав Зась. - Вынужден отметить, что военно-политическая обстановка в мире сегодня остается сложной и продолжает развиваться под воздействием негативных факторов, основными из которых являются столкновение интересов ведущих государств в различных регионах мира и деятельность военно-политических союзов по расширению собственных сфер влияния. Негативное влияние оказывает неурегулированный конфликт на юго-востоке Украины".

Генеральный секретарь констатировал: сегодня происходит разбалансировка системы стратегической стабильности в мире, идет демонтаж существующих договорных режимов в области контроля над вооружениями, активизация деятельности террористических и экстремистских группировок, расширяется незаконное распространение наркотиков, произошел взрывоподобный рост киберпреступлений.

"Против отдельных наших государств развернута масштабная информационная кампания по подрыву стабильности и созданию питательной среды для возникновения конфликтных ситуаций между властными структурами и деструктивными оппозиционными группировками, стремящимися во власть, - подчеркнул Станислав Зась. - Широко применяются для смены политического курса усовершенствованные методики цветных революций и гибридных войн".-0-

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