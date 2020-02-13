Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис

13 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда я посещаю другие государства, есть определенная традиция: прежде чем встречаться с политиками, я провожу встречу со швейцарской диаспорой - теми швейцарскими гражданами, которые живут в стране, вносят определенный вклад в ее развитие. Сегодня утром у меня был такой завтрак со швейцарцами, живущими в Беларуси, - рассказал глава внешнеполитического ведомства. - Среди них (не живет, но активно работает в Беларуси) Петер Шпулер (владелец компании "Штадлер Рейл Групп". - Прим. БЕЛТА). Я очень хорошо его знаю по прежней работе в парламенте. Также на этой встрече был представитель Красного Креста - это гуманитарное направление. И три других гражданина Швейцарии. Для меня было очень важно узнать их ощущение, восприятие Беларуси. И все они в один голос хвалили, высоко оценивали то развитие, динамику, которая наблюдается в Беларуси".

Иньяцио Кассис отметил, что не обижается, когда Беларусь сравнивают со Швейцарией, называя ее Швейцарией Восточной Европы. "Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Беларуси. У нас действительно много общего. И количество населения схожее, мы окружены соседями, большое культурное разнообразие. Все это дает нам возможность выполнять особую функцию по строительству "мостов" (имеется в виду развитие сотрудничества между странами и народами. - Прим. БЕЛТА).

Как сообщалось, Александр Лукашенко на встрече также отметил, что о Беларуси часто говорят, что это восточная Швейцария. "Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами", - отметил белорусский лидер.-0-

Надо защищать свое место в окружении сильных стран - Кассис отметил схожесть Беларуси и Швейцарии "Мы находимся в похожей геополитической ситуации, окружены соседями, в том числе крупными и сильными государствами. И нам надо утверждаться, защищать свое место в этом окружении", - сказал глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.