Беларусь сохранила репутацию надежного партнера в таможенной сфере - Лукашенко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сохранила репутацию надежного партнера в таможенной сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, анализ ситуации говорит, что Беларусь справляется со своей ролью на международной арене в сфере экономики. "Мы страна транзитная, потенциал транзитный у нас огромный. И мы сохранили репутацию надежного партнера и полностью обеспечиваем свои функции в плане реализации этого транзитного потенциала", - подчеркнул Президент.

Принимая с докладом руководителя ГТК, Александр Лукашенко не обошел стороной и санкционную проблематику. "В этой ситуации, конечно, роль Таможенного комитета велика. Как мы помогаем нашим компаниям, предприятиям? Вы понимаете, что давление на границе к тому давлению санкционному - это будет уже излишне для наших компаний", - сказал глава государства. По его словам, необходимо поддержать белорусские предприятия в том числе и в таможенном плане.

Как рассказали в ГТК, на 27 августа в республиканский бюджет поступило Br6,4 млрд платежей, контролируемых комитетом. Перечисленная сумма на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На 12% вырос поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств (около 1,6 млн). Объем товаров, перемещенных автомобильным транспортом, увеличился на 11% и составил 21 млн т.

В бюджет от правоохранительной деятельности таможенных органов поступило около Br23 млн - это более чем на 62% выше показателей прошлого года. Выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков (за аналогичный период 2020 года - 207 случаев). Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков - в пять раз больше, чем в прошлом году.

В этом году продолжилось совершенствование таможенной инфраструктуры. Основная часть средств была направлена на реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов". Его пропускная способность увеличилась в 3,5 раза и составила 900 автомобилей в сутки. Об эффективности проводимой модернизации инфраструктуры говорит постепенное увеличение пропускной способности пунктов пропуска: если в 2002 году она составляла 11 тыс. авто в сутки, то к началу 2021 года этот показатель достиг 32 тыс.-0-