"Таможня в этом году сработала положительно" - Лукашенко принял с докладом председателя ГТК

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен сказать, что система, возглавляемая вами, сработала в этом году - пока - положительно. По данным, по тем цифрам, которые вы представили, работаем положительно. Дай бог выдержать это в течение этого года", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, несмотря на существующие сложности, в том числе санкционное давление, на 12% увеличился поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств. "Это хорошая тенденция", - обратил он внимание.

"За 8 месяцев на 100 тысяч грузовиков больше пересекло границу, чем в прошлом году", - уточнил Владимир Орловский.

"Думаю, что к концу года можем еще немножко и добавить", - считает глава государства.

Александр Лукашенко акцентировал внимание еще на одном моменте: модернизации пунктов пропуска. По его словам, совершенствовать таможенную инфраструктуру важно, особенно если учитывать постоянный рост грузопотока. "Как обстоят дела на границе со строительством этих пунктов пропуска? Это очень важно", - подчеркнул Президент.

Владимир Орловский проинформировал Президента о результатах решения поставленных задач. По его словам, все поручения главы государства выполняются. "Не только наша инфраструктура позволяет увеличение потока (грузового транспорта. - Прим. БЕЛТА), но и наши технологии. Мы стараемся оформлять быстро, не придираться. У нас 94% всего транзитного потока на границе оформляется в течение 10 минут", - заявил председатель Государственного таможенного комитета.

Как рассказали в ГТК, на 27 августа в республиканский бюджет поступило Br6,4 млрд платежей, контролируемых комитетом. Перечисленная сумма на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На 12% вырос поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств (около 1,6 млн). Объем товаров, перемещенных автомобильным транспортом, увеличился на 11% и составил 21 млн т.

В бюджет от правоохранительной деятельности таможенных органов поступило порядка Br23 млн - это более чем на 62% выше показателей прошлого года. Выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков (за аналогичный период 2020 года - 207 случаев). Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков, что в пять раз больше, чем в прошлом году.

В этом году продолжилось совершенствование таможенной инфраструктуры. Основная часть средств была направлена на реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов". Его пропускная способность увеличилась в 3,5 раза и составила 900 автомобилей в сутки. Об эффективности проводимой модернизации инфраструктуры говорит постепенное увеличение пропускной способности пунктов пропуска: если в 2002 году она составляла 11 тыс. авто в сутки, то к началу 2021 года данный показатель достиг 32 тыс.-0-

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