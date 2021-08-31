"Таможня в этом году сработала положительно" - Лукашенко принял с докладом председателя ГТК

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 31 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:00 Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом! Спорт
12:58 Жителя Слонима приговорили к 1,5 года "химии" за надругательство над госфлагом Происшествия
12:55 Кананович: первый школьный урок по теме народного единства - камертон всего учебного года Общество
12:45 В Беларуси обновили перечень документов для прохождения предполетного досмотра Общество
12:37 Рунец проведет 7 сентября личный прием граждан Общество
12:34 Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко Президент
12:27 Игра света и цвета - акварели Владимира Шаповалова представят в Минске 2 сентября Афиша
12:27 Совместное учение вооруженных сил Беларуси и России проходит на полигоне Обуз-Лесновский Общество
12:24 В Бресте проектируют два детских сада Регионы
12:23 Мужчина выращивал марихуану на даче в Минском районе Происшествия
12:22 Стали возить грузовиками - белорусская таможня заявляет о резко возросшем потоке наркотиков Общество
12:20 "Пусть школа подарит знания и верных друзей" - Рогащук поздравил ребят из многодетной семьи в Гомеле Регионы
12:11 Таможня помогает белорусским предприятиям в условиях санкций. Председатель ГТК рассказал, как именно Общество
12:08 В России за сутки выявили 17 813 случаев заражения COVID-19 В мире
12:05 Из Беларуси в Сибирь: как белорусы проходят путь Яна Черского и находят белорусов Общество
12:01 В Мозыре задержали двух наркокурьеров Происшествия
11:59 Житель Гродно похитил у банка более Br14 тыс. и потратил на свою свадьбу Происшествия
11:54 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 сентября Общество
11:54 Вопрос очередей на границе обсудили у Лукашенко. Вины Беларуси в этом нет, доложил председатель ГТК Общество
11:48 Беларусь реконструирует в Воронежской области стадион и построит образовательные учреждения Общество
11:47 Минсвязи выпускает почтовый блок "Архитектура Беларуси. Православные храмы" Общество
11:43 Международная федерация хоккея объявила дату старта продаж билетов на матчи ЧМ-2022 В мире
11:40 В Страсбурге осуждают действия Латвии и Литвы по отношению к мигрантам В мире
11:39 Кассовое оборудование с 10 октября будет обязательным при торговле непродовольственными товарами на ярмарках Общество
11:35 Программы по развитию интеграции могут подписать на союзном Совмине - Семашко Общество
11:26 Онлайн-конференция об актуальных направлениях работы Транспортной инспекции пройдет 2 сентября в БЕЛТА Общество
11:25 Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы Президент
11:23 В Шумилинском районе под колесами поезда погиб 18-летний парень Происшествия
11:18 Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве В мире
11:16 Бизнесмены из Гродненской области продавали аксессуары к мобильникам по серым схемам Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
31 августа 2021, 10:59

"Таможня в этом году сработала положительно" - Лукашенко принял с докладом председателя ГТК

Во время встречи
Во время встречи

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должен сказать, что система, возглавляемая вами, сработала в этом году - пока - положительно. По данным, по тем цифрам, которые вы представили, работаем положительно. Дай бог выдержать это в течение этого года", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, несмотря на существующие сложности, в том числе санкционное давление, на 12% увеличился поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств. "Это хорошая тенденция", - обратил он внимание.

"За 8 месяцев на 100 тысяч грузовиков больше пересекло границу, чем в прошлом году", - уточнил Владимир Орловский.

"Думаю, что к концу года можем еще немножко и добавить", - считает глава государства.

Александр Лукашенко акцентировал внимание еще на одном моменте: модернизации пунктов пропуска. По его словам, совершенствовать таможенную инфраструктуру важно, особенно если учитывать постоянный рост грузопотока. "Как обстоят дела на границе со строительством этих пунктов пропуска? Это очень важно", - подчеркнул Президент.

Владимир Орловский проинформировал Президента о результатах решения поставленных задач. По его словам, все поручения главы государства выполняются. "Не только наша инфраструктура позволяет увеличение потока (грузового транспорта. - Прим. БЕЛТА), но и наши технологии. Мы стараемся оформлять быстро, не придираться. У нас 94% всего транзитного потока на границе оформляется в течение 10 минут", - заявил председатель Государственного таможенного комитета.

Как рассказали в ГТК, на 27 августа в республиканский бюджет поступило Br6,4 млрд платежей, контролируемых комитетом. Перечисленная сумма на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На 12% вырос поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств (около 1,6 млн). Объем товаров, перемещенных автомобильным транспортом, увеличился на 11% и составил 21 млн т.

В бюджет от правоохранительной деятельности таможенных органов поступило порядка Br23 млн - это более чем на 62% выше показателей прошлого года. Выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков (за аналогичный период 2020 года - 207 случаев). Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков, что в пять раз больше, чем в прошлом году.

В этом году продолжилось совершенствование таможенной инфраструктуры. Основная часть средств была направлена на реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов". Его пропускная способность увеличилась в 3,5 раза и составила 900 автомобилей в сутки. Об эффективности проводимой модернизации инфраструктуры говорит постепенное увеличение пропускной способности пунктов пропуска: если в 2002 году она составляла 11 тыс. авто в сутки, то к началу 2021 года данный показатель достиг 32 тыс.-0-

Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГТК Лукашенко
Новости рубрики Президент
Во время встречи Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко
Во время встречи Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы
Во время встречи Беларусь сохранила репутацию надежного партнера в таможенной сфере - Лукашенко
Владимир Норов. Фото ШОС Лукашенко: в современном мире ШОС прочно заняла место авторитетного участника важнейших международных процессов
Фото из архива Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с 30-летием провозглашения государственной независимости
Лукашенко: Малайзия является надежным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии
Главное
Во время встречи "Таможня в этом году сработала положительно" - Лукашенко принял с докладом председателя ГТК
Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко
Таможня помогает белорусским предприятиям в условиях санкций. Председатель ГТК рассказал, как именно
Сев озимых зерновых начался в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы
Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами
Программы по развитию интеграции могут подписать на союзном Совмине - Семашко
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
Вопрос очередей на границе обсудили у Лукашенко. Вины Беларуси в этом нет, доложил председатель ГТК
Рунец проведет 7 сентября личный прием граждан
Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС
В Страсбурге осуждают действия Латвии и Литвы по отношению к мигрантам
Кассовое оборудование с 10 октября будет обязательным при торговле непродовольственными товарами на ярмарках
Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов
Онлайн-конференция об актуальных направлениях работы Транспортной инспекции пройдет 2 сентября в БЕЛТА
Белорусские экипажи заняли вторые места в 3 номинациях конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021
Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России
Шпаковский: события в Афганистане оказывают большее влияние на обстановку в Беларуси, чем кажется
Соболенко и Азаренко вышли в 1/32 финала US Open
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.