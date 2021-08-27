Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке - Лукашенко

Александр Лукашенко
27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Ввод в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса - это новый стимул для развития Петриковского района. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК "Беларуськалия", передает корреспондент БЕЛТА.
"С вводом Петриковского горно-обогатительного комплекса мы укрепляем свои позиции на мировом калийном рынке. А весь Петриковский район, это тоже немаловажно, получает новый стимул для развития и, будем надеяться, быстро догонит Солигорск и по зарплатам, и по уровню жизни", - сказал Александр Лукашенко.
Президент заметил, что в районном центре уже сделано немало. На благоустройство города выделено около Br50 млн, обновлена почти вся его инфраструктура. "Я хочу, чтобы петриковцы понимали: это собрано со всей страны, и в этом преимущество нашего социального уклада и нашего развития. Когда понемножку отовсюду создаем эти опорные точки развития нашего государства. И развиваем не только для нас - для всего мира и, прежде всего, для наших соседей. Рядом Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - привел пример глава государства.
По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества (кстати, на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси). "Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш Президент", - заверил белорусский лидер.
Для работников горно-обогатительного комплекса построены 12 многоквартирных домов, до конца года сдадут еще три дома. А 1 сентября распахнет двери новый дошкольный центр на 240 мест.
На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов 3 очередей.
В первом полугодии производственные и экспортные показатели "Беларуськалия" выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года. За 7 месяцев 2021 года - 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.
Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений - на 12,1%, тукосмесей - на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот период увеличилась на 13,4%.-0-
"С вводом Петриковского горно-обогатительного комплекса мы укрепляем свои позиции на мировом калийном рынке. А весь Петриковский район, это тоже немаловажно, получает новый стимул для развития и, будем надеяться, быстро догонит Солигорск и по зарплатам, и по уровню жизни", - сказал Александр Лукашенко.
Президент заметил, что в районном центре уже сделано немало. На благоустройство города выделено около Br50 млн, обновлена почти вся его инфраструктура. "Я хочу, чтобы петриковцы понимали: это собрано со всей страны, и в этом преимущество нашего социального уклада и нашего развития. Когда понемножку отовсюду создаем эти опорные точки развития нашего государства. И развиваем не только для нас - для всего мира и, прежде всего, для наших соседей. Рядом Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - привел пример глава государства.
По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества (кстати, на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси). "Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш Президент", - заверил белорусский лидер.
Для работников горно-обогатительного комплекса построены 12 многоквартирных домов, до конца года сдадут еще три дома. А 1 сентября распахнет двери новый дошкольный центр на 240 мест.
На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов 3 очередей.
В первом полугодии производственные и экспортные показатели "Беларуськалия" выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года. За 7 месяцев 2021 года - 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.
Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений - на 12,1%, тукосмесей - на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот период увеличилась на 13,4%.-0-