"Будет вам итальянская забастовка". Лукашенко пообещал проверить выполнение госорганами его поручений

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время проверить выполнение госорганами его поручений. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Администрации Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании Александр Лукашенко подчеркнул, что работа с людьми, решение их проблем, с которыми они идут к чиновникам, должно быть на особом контроле, как и выполнение поручений Президента.

Глава государства предупредил, что в ближайшее время "альтернативно" подключит кадры для того, чтобы проверить в правительстве, Администрации и КГК, как выполняются его поручения. "И если они не выполняются, вот тогда вам будет итальянская забастовка. Я вас просто предупреждаю", - заявил белорусский лидер.

"Научитесь требовать от своих подчиненных, чтобы и они железобетонно выполняли ваши поручения. Если глава Администрации, заместитель поручил что-то сделать… Я работал в советские времена, когда существовала компартия. Не дай бог, инструктор позвонил из обкома (я не говорю из ЦК - вы выполняете роль ЦК) и поручил что-то, замечание какое-то сделал, - дрожала вся страна, весь регион, к которому было обращено внимание", - потребовал Александр Лукашенко.

"Я уже не говорю о заместителе главы Администрации, который приравнивается к секретарю ЦК. Спросите у Андрейченко. Он вам расскажет на злобу. Он прошел это. А у нас могут послушать решение Президента и в лучшем случае (или в худшем) отложить куда-то в сторону: это потом. Нет, будет в срок!" - подчеркнул глава государства.-0-