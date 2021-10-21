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21 октября 2021, 15:18

COVID-19 может быть "лекарством" от онкологии. Накануне об этой теории упомянул и Лукашенко

Фото из архива
Фото из архива
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Белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус COVID-19 может быть "лекарством" от онкологии. Об этой теории накануне упомянул Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с медицинскими работниками Минской областной клинической больницы. Видеозапись фрагмента общения публикует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник Косинец (Александр Косинец. - Прим. БЕЛТА), ковид не только на данном этапе придавил грипп (то есть не болеют люди гриппом практически), но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных ковидом нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул нового для себя", - сказал глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости, о чем рассказал журналистам заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный.

Он отметил: коронавирусная инфекция характеризуется высокой температурой, которая держится долго. "А известно, что злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к высокой температуре. В нашем центре более 40 лет применяется общая и локальная гипертермия для лечения злокачественных опухолей", - сказал он.

Более того, при коронавирусной инфекции отмечается резкий всплеск иммунитета, как клеточного, так и гуморального. То есть вырабатывается огромное количество антител. Клетки иммунной системы и антитела характеризуются очень высокой неспецифической противоопухолевой активностью, и это используется сегодня в противоопухолевой иммунотерапии. "Таким образом, такое комплексное воздействие (с одной стороны, гипертермия, с другой - всплеск иммунитета) может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухолей и даже в некоторых случаях к излечению", - отметил заместитель директора.-0-

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