"Представьте, что война и мы живем в военное время". К чему призвал Лукашенко медиков в Боровлянах

Во вторник глава государства провел большое совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Обсудив с чиновниками и представителями медицинской отрасли предпринимаемые меры в борьбе с коронавирусом, Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить ряд учреждений здравоохранения, чтобы изучить ситуацию на месте и определиться, в какой дополнительной помощи нуждаются медики. Сказано - сделано. На следующий же день, в среду, которую Президент обычно посвящает работе с документами, он направился в Минский район.

Но в центре внимания главы государства оказалось не только лечение пациентов c COVID-19. Александр Лукашенко подчеркивал не единожды: люди болеют и другими болезнями, их тоже надо лечить.

О системе онкологической помощи

Наверное, поэтому в первую очередь Президент и решил ознакомиться с работой РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Как доложили здесь главе государства, в Беларуси удалось не только сохранить базу, но и расширить возможности онкологической помощи пациентам. "Нам удалось сохранить ту систему, которая существовала еще в Советском Союзе. И не просто сохранить, а значительно укрепить материально-техническую базу, расширить возможности онкологии, - подчеркнул директор РНПЦ Сергей Поляков. - Этот момент всегда интересует наших зарубежных партнеров, поскольку за рубежом нет такой системы централизованной онкологической помощи".

"Система выстроена. Для меня это важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В целом помощь онкопациентам в Беларуси по разным направлениям - среди самых качественных в мире. Если в 2000 году на учете состояли 150 тыс. онкопациентов, то к 2021 году их число удвоилось, при этом число тех, кто наблюдается у врачей более 5 лет, выросло за этот период в три раза. Летальность от онкологии в течение первого года выявления болезни сократилась вдвое (до 42%) и держится на этом уровне, что говорит о снижении количества запущенных случаев.

О плановой медицинской помощи

Посещая научно-практический центр, Президент подчеркнул, что оказание плановой медицинской помощи нельзя приостанавливать даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Еще на совещании он поручил своему помощнику Александру Косинцу вместе с Минздравом подготовить план мероприятий по оказанию консультативной и плановой помощи населению. Сегодня Александр Косинец доложил, что план будет представлен в ближайшее время.

"Следи. Ни в коем случае им нельзя дать возможность действовать традиционно: ай, там чего-то вспыхнуло, давай это закроем", - предупредил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в нынешней сложной обстановке, вызванной COVID-19, нельзя концентрироваться только на этой инфекции и оставлять без квалифицированной помощи других пациентов. А касательно работы медицинского персонала нужно исходить из того, что она по напряженности и важности сравнима с периодом военных действий.

О прорывных открытиях

В РНПЦ Президент также побывал в палатах, пообщался с пациентами, ознакомился, на каком уровне им оказывают помощь.

Приезжают на лечение в Беларусь и зарубежные онкопациенты. Глава государства в связи с этим обратил внимание: на том же Западе аналогичные по качеству услуги стоят значительно дороже. "Великий" Запад со своими правами человека вообще сидит на деньгах. Нам порой это немыслимо. Они берут за все деньги, обдирают, - заметил он. - Иногда загибают такие цены, что просто жуть, понимая, что и мы не хуже их делаем эти операции".

Глава государства уверен, что белорусские ученые имеют потенциал, чтобы сделать что-то прорывное на мировом уровне. "Для меня очень важно сегодня даже не лечение (я знаю, что вы молодцы в этом плане, система работает). Мне важно: что-то прорывное мы уже должны делать. Что-то надо сотворить такое, что останется на века в истории человечества, и мы к этому готовы, - сказал Президент. - Надо подумать, что мы можем сделать солидное, чтобы и своих людей спасать, излечивать и чтобы в мире сказали: да, молодцы белорусы, сотворили чудеса".

Об осторожном оптимизме

Сразу после посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Александр Лукашенко направился в расположенную по соседству Минскую областную клиническую больницу. Клиника уже более года оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. За январь-сентябрь здесь пролечены более тысячи человек. Для больных коронавирусом в больнице выделено 220 коек.

По сложившейся еще в предыдущие волны ковида традиции глава государства не только заслушал доклады о работе учреждения в условиях пандемии, но и посетил красные зоны - палаты, где находятся пациенты с коронавирусом. Как доложили Президенту, на 19 октября в инфекционных отделениях больницы на лечении находились 203 пациента, из них 21 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ - 11 пациентов.

Чуть позже, во время общения с работниками областной больницы, Президент отметит, что в некоторых регионах наблюдается снижение темпов заболеваемости. Число больных, конечно, увеличивается, но уже не так стремительно, как это было две недели назад.

"В целом по стране мы это ощущаем. Поэтому есть некий осторожный оптимизм, что мы прорвемся. То, что мы прорвемся, - это точно, но хотелось бы быстрее", - сказал Александр Лукашенко.

И еще раз о плановой медпомощи

Обращаясь к медицинским работникам, глава государства подчеркнул необходимость при любых обстоятельствах и сложностях не останавливать оказание плановой помощи. "Представьте, что война и мы живем в военное время. Нельзя людей сейчас отсекать от врачей, - обратил внимание белорусский лидер. - Если человека не принимают в поликлинике или в больнице, он начинает переживать. Поэтому ваша встреча с больным человеком, пациентом или просто пришла старушка - это уже выздоровление. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращаться".

Отвечая на вопросы медиков, Президент заявил о готовности вакцинироваться, но белоруской вакциной. Александр Лукашенко отметил, что Владимир Путин вакцинировался российским препаратом "Спутник V", Джо Байден - американской вакциной Pfizer. "А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения. - Прим. БЕЛТА): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил глава государства.

О строительстве нового корпуса областной больницы

Как рассказали Президенту в трудовом коллективе, проблему строительства нового корпуса областной больницы пытаются решить 10 лет. Нынешнее же здание клиники построено в 1975 году.

"Мне доложили об этом проекте. Я главному врачу и министру говорил: должно быть все оптимально и функционально. На чем нельзя экономить - на медицинском оборудовании, - ответил Александр Лукашенко. - Вижу у вас излишества в этом проекте".

При этом Президент подчеркнул: проект, скорее всего, будет поддержан. Тем более финансовую помощь окажет Китай. "Но сразу смотрите, где что подрезать: лишних денег нет. И даже если они есть, их надо тратить на медицинское оборудование, лекарства, науку, вкладывать в талантливых врачей, а не просто строить стены", - заявил белорусский лидер.

О жилищных вопросах и перспективах Боровлян

Работники Минской областной клинической больницы также попросили главу государства посодействовать в жилищном вопросе.

"Я знаю вашу проблему. Мы как-то тут экспериментировали. Недалеко строили такое общежитие, что я сказал, что если бы мне когда-то предложили такую квартиру, то я был бы рад. Это такой опытный был вариант. И врачи были очень довольны, - отметил Президент. - Но я знаю, что речь идет об арендном жилье, кто-то захочет за свои деньги построить".

Александр Лукашенко пообещал рассмотреть различные варианты решения этого вопроса. Кстати, учитывая активное развитие населенного пункта, глава государства также не исключает, что Боровлянам следует придать статус города. Тем более их население уже сравнимо с крупными районами.

"Редкий район. Это уже крупные города. Поэтому надо статус ему придавать соответствующий. Как только порядок наведете, тогда я приму соответствующее решение. Неплохой этот городок у вас, молодцы. Но есть над чем работать", - резюмировал глава государства.-0-