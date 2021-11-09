"Это какая-то тренировка или шантаж". Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 9 ноября 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:37 "Ад на земле": ООН призвала мировых лидеров спасти Афганистан от голода В мире
17:33 В Минобороны Беларуси был вызван военный атташе Польши Общество
17:31 Сивец: международные институты должны отреагировать на ситуацию с мигрантами на границе Общество
17:30 Макей о ситуации с беженцами: многочисленные нарушения прав человека со стороны ЕС несомненны Общество
17:27 Нацбанк рекомендует использовать альтернативные ставкам LIBOR безрисковые индикаторы Экономика
17:24 Лукашенко о нападках Запада на Беларусь: надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем Президент
17:11 Петровский: мигранты изменяют политический ландшафт Восточной Европы Общество
17:04 Инновационную систему дезинфекции кабины лифта от COVID-19 разработали на могилевском "Зените" Регионы
17:02 БРСМ принял первые заявки на конкурс молодежных инициатив Общество
16:56 Они не едут в "космос". Лукашенко рассказал о мафиозной структуре в ЕС по транзиту мигрантов Президент
16:56 Совет Республики: мы готовы к открытому диалогу, конструктивному решению миграционной ситуации Общество
16:54 Белорусский экспорт в Сахалинскую область с начала года вырос более чем в 7 раз Экономика
16:50 ЕЭК обнулила ввозную пошлину на овчину Экономика
16:42 Захарова ответила польскому МИД по поводу миграционного кризиса: вы лжете сами себе Политика
16:33 ФОТОФАКТ: Возле посольства Польши в Минске проходит пикет Регионы
16:32 Голодные игры, или Какие диеты популярны у минчан и как они влияют на организм Регионы
16:21 Роман Когодовский стал лицеистом МВД Общество
16:19 В Могилеве в пойме Днепра высадят сосновый бор Регионы
16:12 Рачков: польские власти нарушают международное гуманитарное право Общество
16:10 Около тысячи работников "Белмедпрепаратов" привиты от COVID-19 Общество
16:07 Червяков: нужно поступательно совершенствовать нормативную базу о СЭЗ для улучшения инвестклимата Экономика
16:04 Премьера спектакля "Вецер шуміць у таполях" на сцене РТБД состоится 24 ноября Культура
16:00 "Это какая-то тренировка или шантаж". Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши Президент
15:59 Ученые: первые континенты появились на 700 млн лет раньше, чем считалось Калейдоскоп
15:44 Жителя Витебской области будут судить за попытку незаконно переместить через границу сигареты и поджог авто Происшествия
15:37 Собянин заявил об улучшении ситуации с СOVID-19 в Москве В мире
15:35 Кубрин: Запад оказывает беспрецедентное политическое, экономическое и военное давление на Союзное государство Политика
15:34 БУТБ обеспечит цифровую инфраструктуру для торговли сельхозпродукцией между Беларусью и регионами России Экономика
15:31 Тактико-специальное учение МЧС пройдет 10 ноября в Борисовском районе Регионы
15:31 Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе Президент
Все новости
Все новости
Президент
09 ноября 2021, 16:00

"Это какая-то тренировка или шантаж". Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши

Александр Лукашенко во время интервью
Александр Лукашенко во время интервью

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?" - заметил глава государства.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками. - Прим. БЕЛТА)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь этому спокойно противостоит: "Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма - "схватил автомат и пошел на польскую границу" (кстати, где я служил в свое время пограничником) - нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем".-0-

Они не едут в "космос". Лукашенко рассказал о мафиозной структуре в ЕС по транзиту мигрантов

Лукашенко о нападках Запада на Беларусь: надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко миграция
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко во время интервью Лукашенко о нападках Запада на Беларусь: надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем
Во время интервью Они не едут в "космос". Лукашенко рассказал о мафиозной структуре в ЕС по транзиту мигрантов
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Игорь Коротченко Коротченко: в лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера
Во время интервью Лукашенко дал интервью главреду журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко
Фото Videesy Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия с Камбоджей
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью главреду журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко
"Это какая-то тренировка или шантаж". Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши
Кочанова: отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно
Андрейченко: приоритетом на ближайшую перспективу остается подготовка к конституционному референдуму
Топ-новости
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Лукашенко о нападках Запада на Беларусь: надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем
Коротченко: в лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера
Семашко: конечная цель союзных программ - равные условия, ликвидация барьеров, создание общих рынков
Беларусь предостерегла польскую сторону от использования провокаций на границе
Петришенко: во время акции "Наши дети" проведут благотворительный сбор средств для социальных и медучреждений
Роман Когодовский стал лицеистом МВД
Полномочия главы государства по изменению границ СЭЗ передадут правительству
Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам рынка ценных бумаг
Назаров о бобруйском "ФанДОКе": у предприятия есть все необходимое для получения максимальной выгоды
Дальнобойщики о закрытии "Кузницы Белостокской": теряем время и деньги, а пострадают владельцы грузов
Палата представителей ратифицировала соглашение о ценах на поставку природного газа
Субботин: Беларусь обеспечивает себя продовольствием и активно наращивает экспорт
В Беларуси создадут банк данных объектов универсальной среды, доступных для людей с инвалидностью
Урожай зерна в Беларуси в этом году составит более 9 млн т
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.