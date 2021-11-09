"Это какая-то тренировка или шантаж". Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?" - заметил глава государства.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками. - Прим. БЕЛТА)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь этому спокойно противостоит: "Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма - "схватил автомат и пошел на польскую границу" (кстати, где я служил в свое время пограничником) - нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем".-0-

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