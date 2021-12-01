"Это не какой-то там выпендреж". Лукашенко о том, зачем носит военную форму

Александр Лукашенко. Фото из архива
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал, почему носит военную форму на некоторых мероприятиях, передает БЕЛТА.
"Это принципиально. Дело даже не в том, что я в погранвойсках и армии служил немало лет. Дело ведь в том, что, если главнокомандующий приходит к военным в военной форме, они его считают за своего", - отметил Александр Лукашенко.
"Поэтому это не какой-то там выпендреж. Меня много критиковали за это, но сейчас уже привыкли", - добавил Президент.-0-