"Где теряются ребята?". Лукашенко назвал отсутствие резервов проблемой белорусского спорта

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в белорусском спорте надо искать в плохой работе с резервами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия Президент обратил внимание на поиск и подготовку резервных игроков. По его мнению, без этого у футбола не будет будущего. "Действуйте, работайте. Государство всегда вам окажет поддержку и поможет, но нужен результат. Не будет результата, никакой поддержки быть не может", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря в целом о белорусском спорте, глава государства заметил, что в Беларуси все прекрасно с физкультурой и любительским спортом, а большого спорта нет. "Где теряются ребята? И толкают, и метают, и прыгают. Как только основная команда - потеряли ребят. Здесь надо искать проблемы и их решать", - считает Президент.

Например, в ФК "Динамо-Минск" есть основной состав игроков. Кроме того, в составе клуба резерв из трех поколений. Они занимаются в Академии футбола. "Выстроена вся система. Только нужен результат", - добавил Александр Лукашенко.-0-