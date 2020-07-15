Главное в цитатах: Лукашенко о ключевой задаче в масштабах страны, предстоящей работе и своей мечте

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 июля 2020
Минск Малооблачно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:40 Шиманович: у белорусских пловцов растет достойная смена Спорт
18:36 "Белгоспищепром" не опасается конкуренции после вступления Беларуси в ВТО Экономика
18:35 В Витебске торжественно пустили транспорт по новому мосту Регионы
18:25 Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США возросло до 63 В мире
18:14 В Беларуси рассматривают возможность создания кондитерского холдинга Экономика
18:09 "Минск" с уверенной победы начал полуфинальную серию чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
18:08 ВОЗ и ЮНИСЕФ обеспокоены срывом вакцинации детей на фоне пандемии В мире
17:59 Российские ученые выделили более 100 штаммов коронавируса В мире
17:55 Спрос на дезинфицирующие средства полностью удовлетворяется - "Белгоспищепром" Общество
17:50 Главное в цитатах: Лукашенко о ключевой задаче в масштабах страны, предстоящей работе и своей мечте Президент
17:47 Минприроды предлагает поучаствовать в конкурсе экостартапов Belarus Green Awards Общество
17:46 Выставка Ecology Expo переносится на июнь 2021 года Общество
17:37 Власти проведут оценку активов "Криницы" для работы с инвесторами Экономика
17:30 НАИП и ЮНКТАД организуют 31 июля инвестиционную конференцию "От восстановления к устойчивому росту" Экономика
17:22 Беларусь присоединится к протоколу об обмене налоговой информацией между странами СНГ Экономика
17:13 Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после коронавируса Президент
17:11 Белорусские сахарные заводы хотят закрепиться на рынках Африки и Азии Экономика
17:07 Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 июля прямые телефонные линии Регионы
17:04 ЦТ по иностранному языку на сто баллов сдали 47 абитуриентов Общество
16:49 Эйфелева башня полностью открылась для туристов В мире
16:45 Председатель Брестского горисполкома будет общаться с жителями в Telegram-канале Регионы
16:42 ФОТОФАКТ: Около 250 ремесленников представили свои изделия на ярмарке "Задзвінскі кірмаш" Регионы
16:36 11-я горбольница Минска с 17 июля начнет работать в обычном режиме Регионы
16:35 Корреспондент БЕЛТА Надежда Матвеева победила в конкурсе на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве Общество
16:33 Карточки некоторых банков могут не работать ночью 17 июля Общество
16:22 "Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа Экономика
16:22 Великобританию и Данию свяжет самый длинный в мире электрокабель В мире
16:14 Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии выросло на 3,7% Экономика
16:09 Ресурсный центр безопасности для дошколят открыли в Островце Регионы
16:09 Реальные денежные доходы белорусов в январе-мае выросли на 5,4% Общество
Все новости
Все новости
Президент
15 июля 2020, 17:50

Главное в цитатах: Лукашенко о ключевой задаче в масштабах страны, предстоящей работе и своей мечте

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдем
Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает серию встреч с активами в регионах страны. В этот раз глава государства приехал в Витебск, где пообщался с активом области, а затем принял участие в торжественной церемонии открытия путепровода "Полоцкий" - важной для Витебска транспортной развязки. Все самое важное и интересное - в подборке цитат главы государства.

"У нас впереди очень много работы. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно".

"Любой процесс - это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими…Реформы - это не сломать и уничтожить (все снести до основания, а затем мы что-то построим). Не поддавайтесь на эти глупые разговоры. Наша реформа - это совершенствование того, что есть".

"Сегодня очевидно: без новых точек роста проблемы в экономике области не решить. В этой связи перспективным видится дальнейшее развитие нефтехимической, легкой промышленности, производство композитных материалов".

"Если мы подсоберем силы и денежные средства и будем развивать наш туристический комплекс, особенно здесь, на севере, область получит хорошие результаты. Да и рабочие руки. Это зарплаты людей, уровень жизни на Витебщине".

"Надо создать людям условия, чтобы они сами создавали свои рабочие места, занимались своим делом. А у нас здесь непочатый край".

"Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая. Но меня радует Витебщина. Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой. Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный".

"Ключевая задача в масштабах области и страны - развитие регионов. Это главное будет направление. Надо развивать регионы! Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске".

"Экспорт будет основным направлением нашей деятельности. Экспорт - это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать… Мы очень многое сделали за эти годы. Под 90% мы торговали в России. Сегодня 47%, если взять вообще экспорт. То есть мы ушли на другие рынки. Это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная".

"Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве - это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут".

"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим".

"Хотите наблюдать за выборами - пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем как жить".

"Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года, может, чуть больше, и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже".

"Я знаю, что такое строительство, что такое строители. Вот наказ всем начальникам: чтобы у строителей, мостовиков не было нареканий на зарплату. Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату".

"У нас нет проблем проехать по автомобильным или железным дорогам в Витебск. Но я очень хотел бы, чтобы мы из Минска на Полоцк и на Витебск построили эту дорогу. И я поручил, чтобы этот проект уже сделали, чтобы он у нас лежал на столе. И в нужный момент (это единственная большая мечта моя) чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги".

-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск Лукашенко посещения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области восстанавливался после коронавируса
Александр Лукашенко Лукашенко о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдем
Во время общения Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату
Александр Лукашенко во время торжественного открытия "Это важнейшая дорога, и мы ее сделали" - Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"
Фото из архива Лукашенко о "Нафтане": предприятие стратегическое, никакой речи о приватизации не может быть
Фото из архива Лукашенко назвал точки роста промышленного сектора Витебской области
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Лукашенко: ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов
"Это важнейшая дорога, и мы ее сделали" - Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"
Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов
Спасибо за то, что вы делаете! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о ключевой задаче в масштабах страны, предстоящей работе и своей мечте
Корреспондент БЕЛТА Надежда Матвеева победила в конкурсе на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве
Рачков: работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей
БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич
Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 июля прямые телефонные линии
"Белнефтехим" ожидает прибытия в Одессу очередного танкера с азербайджанской нефтью в начале августа
Спрос на дезинфицирующие средства полностью удовлетворяется - "Белгоспищепром"
Минприроды предлагает поучаствовать в конкурсе экостартапов Belarus Green Awards
Около 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19
Председатель Брестского горисполкома будет общаться с жителями в Telegram-канале
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 17 июля
До +26°С ожидается в Беларуси 16 июля
Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии выросло на 3,7%
Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске
МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.