Главное в цитатах: Лукашенко о ключевой задаче в масштабах страны, предстоящей работе и своей мечте

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает серию встреч с активами в регионах страны. В этот раз глава государства приехал в Витебск, где пообщался с активом области, а затем принял участие в торжественной церемонии открытия путепровода "Полоцкий" - важной для Витебска транспортной развязки. Все самое важное и интересное - в подборке цитат главы государства.

"У нас впереди очень много работы. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно".

"Любой процесс - это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими…Реформы - это не сломать и уничтожить (все снести до основания, а затем мы что-то построим). Не поддавайтесь на эти глупые разговоры. Наша реформа - это совершенствование того, что есть".

"Сегодня очевидно: без новых точек роста проблемы в экономике области не решить. В этой связи перспективным видится дальнейшее развитие нефтехимической, легкой промышленности, производство композитных материалов".

"Если мы подсоберем силы и денежные средства и будем развивать наш туристический комплекс, особенно здесь, на севере, область получит хорошие результаты. Да и рабочие руки. Это зарплаты людей, уровень жизни на Витебщине".

"Надо создать людям условия, чтобы они сами создавали свои рабочие места, занимались своим делом. А у нас здесь непочатый край".

"Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая. Но меня радует Витебщина. Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой. Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный".

"Ключевая задача в масштабах области и страны - развитие регионов. Это главное будет направление. Надо развивать регионы! Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске".

"Экспорт будет основным направлением нашей деятельности. Экспорт - это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать… Мы очень многое сделали за эти годы. Под 90% мы торговали в России. Сегодня 47%, если взять вообще экспорт. То есть мы ушли на другие рынки. Это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная".

"Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве - это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут".

"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим".

"Хотите наблюдать за выборами - пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем как жить".

"Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года, может, чуть больше, и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже".

"Я знаю, что такое строительство, что такое строители. Вот наказ всем начальникам: чтобы у строителей, мостовиков не было нареканий на зарплату. Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату".

"У нас нет проблем проехать по автомобильным или железным дорогам в Витебск. Но я очень хотел бы, чтобы мы из Минска на Полоцк и на Витебск построили эту дорогу. И я поручил, чтобы этот проект уже сделали, чтобы он у нас лежал на столе. И в нужный момент (это единственная большая мечта моя) чтобы все-таки мы из Минска через Бегомль осуществили строительство этой дороги".

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