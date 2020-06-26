Главное в цитатах: Лукашенко о земле "на вес золота", переменах и обновлении Конституции

26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район. В райцентре глава государства встретился с активом Минской области, а затем посетил предприятие "Белкалий-Мигао" (новый завод по производству нитрата калия), где пообщался с работниками.

Александр Лукашенко в частности высказался о некоторых нюансах политической ситуации в стране, подходах к государственной собственности, своем отношении к переменам и подготовке обновленного варианта Конституции. Самое важное и интересное в подборке цитат белорусского лидера:

"Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора… Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того чтобы он был здоров. И этот клочок земли - это будет на вес золота"

"В свое время мне предлагали продать его ("Беларуськалий". - Прим. БЕЛТА). Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - $35 млрд, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте, 50% - пополам делите, покупайте"

"Все наши "альтернативщики" кричат: "Пераменаў, пераменаў!" Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я - государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить"

"Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать"

"Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: "Дайте работу, есть нечего!" А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось"

"Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего Президента - это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого Президента"

"Я, конечно, не стану ломать страну через колено, приватизировать, как некоторые предлагают, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции"

"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем (обновленный вариант. - Прим. БЕЛТА) за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора"