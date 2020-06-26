ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 июня 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:15 Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: Минская область следом за Витебском и Минском пошла вниз Президент
17:12 Воронюк: молодежная политика должна пронизывать все сферы жизнедеятельности общества Общество
17:12 Главное в цитатах: Лукашенко о земле "на вес золота", переменах и обновлении Конституции Президент
17:06 Беларусь и Сербия подтверждают стремление к возобновлению совместной боевой подготовки Общество
16:57 В Минске легковушка сбила подростка на самокате Происшествия
16:50 Беларусь предложила Республике Корея разработать дорожную карту сотрудничества Политика
16:46 РЕПОРТАЖ: В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке Регионы
16:45 Около $900 млн сэкономлено в Беларуси в 2011-2019 годах за счет модернизации энергосистемы Регионы
16:42 Движение на участке М6 временно ограничат вечером 26 июня Регионы
16:27 Рачков: повышение уровня жизни семей - приоритет в обеспечении демографической безопасности Беларуси Общество
16:06 Пьяный россиянин в Минске разбил стекла чужого Lamborghini Происшествия
16:00 Белстат: каждый четвертый трудящийся в Беларуси - представитель молодежи Общество
15:57 Белорусским производителям нужно соответствовать трендам инновационного развития - Шумилин Экономика
15:51 БИСИ: в оценке исторических фактов молодежь Беларуси придерживается традиционных приоритетов Общество
15:45 Спрос на питьевую воду в торговле столицы стабилизировался Общество
15:38 Выпуск слушателей факультета Генерального штаба прошел в Военной академии Общество
15:31 Крутой о проблеме с водой в Минске: ситуация полностью локализована Регионы
15:30 Администрация Октябрьского района Минска заявила о фейковой странице в Facebook Регионы
15:20 В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19 Общество
15:19 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Таджикистан в январе-апреле вырос на 62,8% Экономика
15:10 Coca-Cola в Беларуси передала питьевую воду минским учреждениям здравоохранения Общество
15:00 Финал Кубка Федерации перенесен на апрель 2021 года Спорт
15:00 Ланская: хочу, чтобы Беларусь процветала и здесь всегда царила гармония Культура
14:59 Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом Президент
14:56 Лукашенко: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом Президент
14:56 Лучших ученых-изобретателей наградили в Минске Общество
14:54 Карпенко: своим трудом и неравнодушным отношением каждый из нас вносит вклад в развитие страны Общество
14:52 Мошенники с начала июня выманили у жителей Гродненской области почти Br300 тыс. Происшествия
14:44 Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные Президент
14:35 Грузия до 31 июля продлила запрет на международное авиасообщение В мире
Все новости
Все новости
Президент
26 июня 2020, 17:12

Главное в цитатах: Лукашенко о земле "на вес золота", переменах и обновлении Конституции

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом
Лукашенко: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом

26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район. В райцентре глава государства встретился с активом Минской области, а затем посетил предприятие "Белкалий-Мигао" (новый завод по производству нитрата калия), где пообщался с работниками.

Александр Лукашенко в частности высказался о некоторых нюансах политической ситуации в стране, подходах к государственной собственности, своем отношении к переменам и подготовке обновленного варианта Конституции. Самое важное и интересное в подборке цитат белорусского лидера:

"Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора… Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того чтобы он был здоров. И этот клочок земли - это будет на вес золота"

"В свое время мне предлагали продать его ("Беларуськалий". - Прим. БЕЛТА). Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - $35 млрд, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте, 50% - пополам делите, покупайте"

"Все наши "альтернативщики" кричат: "Пераменаў, пераменаў!" Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я - государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить"

"Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать"

"Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: "Дайте работу, есть нечего!" А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось"

"Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего Президента - это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого Президента"

"Я, конечно, не стану ломать страну через колено, приватизировать, как некоторые предлагают, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции"

"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем (обновленный вариант. - Прим. БЕЛТА) за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Солигорск
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: Минская область следом за Витебском и Минском пошла вниз
Александр Лукашенко Лукашенко планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом
Александр Лукашенко Лукашенко: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом
Фото из архива Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко: перемены будут обязательно, но они должны начинаться цивилизованно
Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области "Как говорят в народе, справдилось" - Лукашенко о своем прогнозе в условиях пандемии
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед
Лукашенко: перемены будут обязательно, но они должны начинаться цивилизованно
В Беларуси выздоровели и выписаны 42 689 пациентов с COVID-19
Возможности для успешного бизнеса: коммерческая недвижимость и жилье в современных столичных комплексах
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о земле "на вес золота", переменах и обновлении Конституции
Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: Минская область следом за Витебском и Минском пошла вниз
Крутой о проблеме с водой в Минске: ситуация полностью локализована
БИСИ: в оценке исторических фактов молодежь Беларуси придерживается традиционных приоритетов
Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН
Генпрокуратура призывает обдуманно подходить к реализации права на свободное выражение мнения
"Это хороший повод пообщаться" - Макей рассказал о возможной встрече Лукашенко и Путина во Ржеве
Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования
Рачков: повышение уровня жизни семей - приоритет в обеспечении демографической безопасности Беларуси
РЕПОРТАЖ: В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке
Дорожные вопросы и слова благодарности медикам: Кравцов провел прямую линию в Слониме
Третий трудовой семестр - 2020 откроется в Минске 28 июня
Запасы гречки позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка до нового урожая - Минсельхозпрод
Лучших ученых-изобретателей наградили в Минске
В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.