Готовы к разному развитию событий. Чем закончилось совещание у Лукашенко накануне встречи с Путиным?

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство и госорганы Беларуси должны быть готовы к разным вариантам развития событий в сфере поставок энергоресурсов и работать в тех условиях, которые складываются на данном этапе. Такое поручение дал Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам совещания об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание правительства, что необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а "не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой". "Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - подчеркнул глава государства.

Требования Президента к правительству неизменны: ситуация в стране должна оставаться стабильной. "Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год - год экзаменов".

Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн Александр Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он.

Глава государства заслушал доклады премьер-министра Сергея Румаса, а также руководителей концерна "Белнефтехим" и Министерства энергетики о том, как идут переговоры с российской стороной и каковы результаты поиска альтернативных источников поставок энергоресурсов. Президенту было доложено, что разработаны сценарии на случай разного развития событий. В том числе предусмотрены источники компенсации потерь республиканского бюджета, продолжается работа по диверсификации поставок нефти.

Как сообщалось, 7 февраля Александр Лукашенко проведет в Сочи встречу с Президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь.-0-

Лукашенко улетел с рабочим визитом в Сочи "В Сочи 7 февраля состоится его встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества", - рассказали в пресс-службе белорусского лидера.