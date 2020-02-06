Готовы к разному развитию событий. Чем закончилось совещание у Лукашенко накануне встречи с Путиным?

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство и госорганы Беларуси должны быть готовы к разным вариантам развития событий в сфере поставок энергоресурсов и работать в тех условиях, которые складываются на данном этапе. Такое поручение дал Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам совещания об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент обратил внимание правительства, что необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а "не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой". "Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - подчеркнул глава государства.
Требования Президента к правительству неизменны: ситуация в стране должна оставаться стабильной. "Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год - год экзаменов".
Глава государства заслушал доклады премьер-министра Сергея Румаса, а также руководителей концерна "Белнефтехим" и Министерства энергетики о том, как идут переговоры с российской стороной и каковы результаты поиска альтернативных источников поставок энергоресурсов. Президенту было доложено, что разработаны сценарии на случай разного развития событий. В том числе предусмотрены источники компенсации потерь республиканского бюджета, продолжается работа по диверсификации поставок нефти.
Как сообщалось, 7 февраля Александр Лукашенко проведет в Сочи встречу с Президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь.-0-