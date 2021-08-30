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30 августа 2021, 18:02

Игра на афганской скрипке, рассказ Рахмона и кто виноват в радикализме. Подробности рабочего дня Лукашенко

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом. Обсуждали и двусторонние отношения, но в центре внимания так или иначе была самая горячая тема последних недель - события в Афганистане. Ситуация в этой стране напрямую влияет на вопросы безопасности в глобальном масштабе, и Беларусь здесь не исключение, сообщает БЕЛТА.

Впереди саммиты ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, которые пройдут в середине сентября в столице Таджикистана Душанбе. На повестке дня - выработка согласованной позиции этих двух объединений по афганской тематике. И хоть Беларусь в ШОС участвует лишь в статусе наблюдателя, предложения белорусской стороны услышаны и востребованы.

Если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде

Еще 23 августа во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в видеоформате, глава белорусского государства говорил о том, что в решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии. "Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана, - отметил глава государства. - Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе".

Он предположил, что, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования: "Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса - хорошо. Не захотят - мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться". "Не считаться с позицией ОДКБ-ШОС будет невозможно. Позиция ШОС-ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", - уверен белорусский лидер.

Теперь уже очевидно, что высказанное ранее предложение нашло поддержку. До встречи с дипломатом из Таджикистана Александр Лукашенко проводит телефонные разговоры с зарубежными лидерами - президентами России и Таджикистана. Главная тема - ситуация в Афганистане. "Все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ-ШОС. Все будет в Душанбе - руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, а какую позицию займет ШОС, - сказал Александр Лукашенко. - Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде".

Кстати, Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 9 сентября в Москве. В центре внимания будут союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, и иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Но можно с высокой долей уверенности утверждать, что лидеры стран в преддверии саммитов в Душанбе коснутся и афганской тематики.

Границу надо укреплять. Нужны современные средства, вооружение

Президент рассказал подробности своего разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Полчаса он, как ближайший друг, рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит", - сказал глава государства.

Он отметил, что у Таджикистана большая протяженность границы с Афганистаном. "Границу надо укреплять, граница сложная. Она и в советские времена была сложной. Сейчас тем более", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что все это легло на плечи таджикского народа и Таджикистана. "Понятно, что людей - защитить границу - у вас достаточно. Нужны современные средства, вооружение", - сказал он.

Глава государства при этом заметил, что Президент Таджикистана, можно сказать, десятилетиями предупреждал о чрезвычайно опасном развитии ситуации в Афганистане: "Мы так это все слушали, понимали (в мире везде непросто) и как рядовое событие, наверное, воспринимали. И насколько он оказался прав!"

Обращаясь к послу, Александр Лукашенко подчеркнул, что встреча с ним важна в преддверии визита в Таджикистан. "Все-таки вы (таджикская сторона. - Прим. БЕЛТА) обладаете большей информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире. Я абсолютно убежден. Даже вы обладаете большей информацией, чем США, которые непосредственно там работают", - подчеркнул белорусский лидер.

Ведущие западные государства влезли и породили еще больший радикализм

Александр Лукашенко обратил внимание, что ситуация в регионе в целом сложная, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация и в соседних государствах, на Ближнем Востоке в целом. "Радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины, - отметил белорусский лидер. - Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты".

"Отчасти, может быть, и мы. Потому что мы так сидели и думали: нас это не коснется. А нет, все коснется", - добавил Александр Лукашенко.

Он попросил дипломата высказать свои оценки ситуации в Центрально-Азиатском регионе. "Может быть, вы меня сориентируете в чем-то", - отметил Президент.

В свою очередь Махмадшариф Хакдод подчеркнул, что в Таджикистане всегда рады Президенту Беларуси. "Благодарен за ваше внимание к этой проблематике. Знаю, что много вы погружаетесь в вопросы безопасности не только на пространстве СНГ, но и во всем мире. Есть ваш личный взгляд на эти проблемы", - сказал дипломат.-0-

Одной из важных тем саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе будет ситуация в Афганистане - посол

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