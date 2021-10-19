Из резервного фонда Президента выделят дополнительные средства на борьбу с COVID-19

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из резервного фонда Президента Беларуси будут выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я посмотрю, что мы имеем в резервном фонде Президента, сколько у нас остаток. Мы его берегли, не тратили. Мы выделим эти средства для того, чтобы поддержать наших врачей, закупить впрок и лекарства, и другие материалы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в целом в Беларуси справляются с пандемией. По его мнению, это удалось благодаря тому, что во время первой волны в стране не стали останавливать производства. "У нас экспорт в этом санкционном году выше, чем когда-либо. А если есть экспорт, есть поступление валюты. И сегодня мы уже продаем больше, чем потребляем, - констатировал глава государства. - Пока мы справляемся сами и, я думаю, справимся, если мы все мобилизуемся".

Как рассказал во время совещания премьер-министр Роман Головченко, в этом году из республиканского бюджета на здравоохранение выделено более Br7,6 млрд, или 5% от ВВП. Уже израсходовано около Br6 млрд.

"Правительство использует все доступные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого функционирования отрасли. Но, конечно, подъем заболеваемости вынуждает нас искать дополнительные источники для финансирования. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к главе государства о выделении дополнительных средств в размере почти Br250 млн (проект соответствующего распоряжения находится на завершающей стадии), в том числе Br140 млн на закупку лекарственных средств и вакцин и еще Br108 млн мы предложим учесть при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета", - рассказал Роман Головченко.-0-