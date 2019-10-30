"Люди ждут по два-три месяца" - Лукашенко возмутился очередями на онкооперации

30 октября, Минский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии, возмутился месячными очередями на проведение операций и поручил разобраться в этом вопросе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? - спросил Александр Лукашенко. - В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной".

По словам Президента, накануне его посещения РНПЦ здесь побывали сотрудники Комитета госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они вскрыли проблемы. "Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться" - рассказал глава государства о результатах проверки.

Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что операционный день начинается в 9 утра. В день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать еще больше операций, но не все зависит от врачей.

Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией. По его мнению, проблемы в учреждении с очередями есть. "Я привык к докладам и рапортам чиновников, а потом оказывается совершенно по-другому. Я абсолютно не верю, что здесь нет проблем", - заявил он.

Президент жестко предупредил и о недопустимости коррупции в медицине, подчеркнув, что прощения за такие факты не будет.

Главе государства также доложили о строительстве и оснащении в Минской области медицинских учреждений, мерах по обеспечению жильем медработников, строительстве детских садов и школ.-0-