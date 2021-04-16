Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в апреле в Москве. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что затем стороны проведут Форум регионов в Подмосковье.

"Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь - октябрь (договоримся ближе по обстановке) - Высший Государственный совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с Президентом России за последние два дня", - отметил глава белорусского государства.

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